- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Justitia a ajuns in situatia de acum din vina Partidului Social Democrat si a precizat ca Romania va avea referendum pe data de 26 mai, conform Agerpres.roDupa parerea mea, Justitia a ajuns in situatia in care este acum din vina PSD. PSD este vinovat…

- Update: 11.00 Iohannis, catre fostii detinuti politic: Ma bucur ca v-au trimis pe dumneavoastra Presedintele Klaus Iohannis are consultari, vineri, de la ora 11.00, cu social-democratii pe tema situatiei in justitie. Din delegatia PSD face parte Eugen Nicolicea si doi fosti detinuti politic. "Delegatia…

- Presedintele Klaus Iohannis are o discutie separata, la Palatul Cotroceni, cu cei doi fosti detinuti politic, dupa incheierea consultarii cu reprezentantul PSD, Eugen Nicolicea. Cei doi fosti detinuti politic, Ioan Muntean si Marin Iancu au asistat la consultarea sefului statuoui cu reprezentantul PSD,…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, dupa consultarile pe tema justiției cu reprezentanții PNL, USR, PMP, UDMR și delegația minoritaților naționale. Președintele a spus ca asaltul PSD asupra justiției trebuie sa primeasca un raspuns din partea romanilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis a susținut joi seara o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, la finalul consultarilor pe tema situatiei din Justitie. „Am discutat despre situația justiției....

- Presedintele Klaus Iohannis se consulta, joi, la Palatul Cotroceni cu reprezentantii PNL, USR, PMP, UDMR si ai grupului minoritatilor nationale pe tema situatiei din Justitie. Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia Uniunii Salvati Romania au inceput, joi dupa amiaza, la ...

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe reprezentantii Partidului National Liberal, condusi de Ludovic Orban, la consultari pe tema Justitiei. Din delegatie mai fac parte...

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, marti, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanti ai societatii civile pe tema referendumului pentru justitie. „Presedintele ne-a salutat, s-a asezat pe scaun si a spus: Sunt hotarat sa convoc referendumul. Discutiile au fost despre formularea intrebarii“, a spus…