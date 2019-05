Klaus Iohannis: Duminică seară vom şti dacă a câştigat România europeană sau România antieuropeană "Mie nu imi place sa fac pronosticuri, insa imi place sa-mi promovez abordarea mea politica, de aceea merg prin tara si ii incurajez pe romani sa voteze si la europarlamentare, dar si la referendum. Este important. Referendumul este clar ca imi va da si mie un raspuns. Voi sti duminica seara daca romanii au crezut ce le-am spus eu si ce au spus si partidele care imi sustin acest referendum. Nu toata lumea il sustine. Unii il boicoteaza, asa, pe sest. M-as feri de dat tot felul de pronosticuri, insa in realitate miza la aceste alegeri este una imensa si duminica seara vom sti daca a castigat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

