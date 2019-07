Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii pensiilor. De la 1 septembrie, punctul de pensie va creste la 1.265 de lei. Camera Deputatilor a adoptat, in 26 iunie, in calitate de for decizional, Legea pensiilor, initiata de fostul ministru al Muncii Lia Olguta Vasilescu.…

