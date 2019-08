Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, seful statului a transmis interesul partii romane de a imprima o noua dinamica dialogului politic si schimburilor economice dintre cele doua tari. In context, au fost reliefate oportunitati de afaceri si investitii in domenii precum comert, turism, IT. Discutii si cu alti ambasadori…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, este oficial candidatul social-democratilor la alegerile prezidentiale. Ea a fost desemnata in unaninimitate de delegatii care au participat, ieri, la Bucuresti, la congresul formatiunii. Viorica Dancila a spus ca este si va ramane mereu alaturi de oameni, pentru ca aceasta…

- 'Seful diplomatiei romane a apreciat stadiul excelent al relatiei bilaterale dintre Romania si Republica Estonia, caracterizata printr-un dialog constant la nivel inalt, bazata inclusiv pe pozitii comune in cadrul Uniunii Europene, NATO, precum si in cadrul unor formate de cooperare regionale cum…

- Valoarea sprijinului financiar acordat crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii se va dubla in acest an, pana la maximum 2 lei/kg, resursele financiare alocate din bugetul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) fiind de 30 de milioane de lei, a anuntat, zilele trecute, institutia.…

- Romania vizeaza un portofoliu de Comisar EU pt Transport, Energie si Mediu Foto arhiva România vizeaza un portofoliu de comisar european responsabil pentru Transporturi, Energie sau Mediu - afirma premierul Viorica Dancila. Potrivit acesteia, autoritatile de la Bucuresti…

- Analfabetismul funcțional este o problema care afecteaza 42% dintre elevii romani, care deși sunt capabili sa citeasca un text la prima vedere, au mari dificultați in a-l ințelege sau a efectua operații matematice simple. Aceasta statistica plaseaza Romania pe locul I in randul țarilor din Uniunea Europeana…

- Presedintele Klaus Iohannis a salutat joi faptul ca la Summitul Initiativei celor Trei Mari din Slovenia au fost reconfirmate prioritatile care au fost fixate anul trecut la reuniunea de la Bucuresti, indicand faptul ca Romania, prin Eximbank, participa la fondul de investitii al Initiativei.Citește…

