Stiri pe aceeasi tema

- "Romania a participat si participa la operatiuni ONU de mentinere a pacii din intreaga lume, din Afganistan si Sudan, pana in Georgia si Haiti, si acum in Mali. La mijlocul lunii octombrie, 120 de militari romani si patru elicoptere isi vor incepe misiunea in Mali, o zona critica, in sprijinul efortului…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca vineri cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, in marja Adunarii Generale a ONU la New York, a anuntat duminica Departamentul de Stat al SUA, noteaza AFP. Cei doi ministri s-au vazut ultima data la jumatatea lui mai la Soci, in Rusia.…

- Klaus Iohannis va conduce, in perioada 24-26 septembrie a.c., delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. Participarea Președintelui Romaniei la aceasta…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va conduce, in perioada 24-26 septembrie a.c., delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.Participarea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a respins categoric, joi seara, intr-o declarație de presa susținuta la Cotroceni, propunerile inaintate de premierul Viorica Dancila pentru miniștri interimari. Șeful statului ii cere premierului Viorica Dancila sa meaga de urgența in Parlament pentru votul de…

- Klaus Iohannis a anunțat, de la Palatul Cotroceni, ca il decoreaza pe militarul roman ucis in atentatul comis la Kabul, in Afganistan, in care au murit mai multe persoane, printre care și un militar american.”Am primit, din Afganistan, o noua veste dureroasa. Un militar roman și-a pierdut…

- Potrivit unui comunicat transmis miercuri, sunt in curs de realizare formalitatile pentru repatrierea corpului neinsufletit al cetateanului roman decedat. MAE isi exprima regretul profund fata de "acest deznodamant tragic". De asemenea, MAE anunta ca a activat Celula de criza. Conform…

- 'Acest atac nerusinat ilustreaza dispretul crud al talibanilor fata de compatriotii lor afgani, care au afirmat in mod constant nevoia urgenta de a gasi o solutie pasnica la conflict', se arata intr-un comunicat difuzat de Casa Alba. Atacul cu masina-capcana si cu arme de foc din capitala…