Klaus Iohannis, discurs la ONU: 120 de militari români şi patru elicoptere îşi vor începe misiunea "Romania a participat si participa la operatiuni ONU de mentinere a pacii din intreaga lume, din Afganistan si Sudan, pana in Georgia si Haiti, si acum in Mali. La mijlocul lunii octombrie, 120 de militari romani si patru elicoptere isi vor incepe misiunea in Mali, o zona critica, in sprijinul efortului ONU de a ajuta guvernul malian pentru a obtine stabilitatea si pentru a construi un viitor mai sigur pentru poporul sau, prin promovarea dezvoltarii durabile, a pacii si a securitatii", a spus seful statului, in cadrul interventiei nationale de la dezbaterile generale ale celei de-a 74-a sesiuni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

