"Multumesc, Rares! Buna ziua, dragii mei! Sunt foarte bucuros ca ne vedem astazi, aici, in Bruxelles. Este pentru mine probabil cea mai buna ocazie de a-i intalni pe reprezentantii nostri in Diaspora si dati-mi voie, asa pentru inceput, sa va felicit. Ati castigat europarlamentarele si referendumul. Bravo!



Nu a fost nici macar previzibil ca vom castiga, deci usor cert nu a fost si va rog sa nu considerati aceste felicitari un mod retoric de a va introduce in tema. Eu cred ca voi reprezentati romani care, de multe ori, se simt mai apropiati de esenta Romaniei decat poate multi dintre…