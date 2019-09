Stiri pe aceeasi tema

- Intervenția din Consiliul Informal AGRIFISH Ministrul Petre Daea a susținut o alocuțiune in cadrul Consiliului Informal AGRIFISH care s-a desfașurat la Helsinki in cadrul președinției Finlandei: „Dragi colegi, Ingaduiți-mi sa incep cu salutul de respect pentru colegul Jari, care continua ștafeta muncii…

- Presedintele american Donald Trump i-a denuntat pe ”mondialisti” si le-a adus un elogiu ”patriotilor” marti, la tribuna Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite, relateaza AFP. La eveniment este prezent și președintele Klaus Iohannis, cel care reprezinta Romania.Citește și: Ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, in perioada 24 – 26 septembrie, la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU). Adunarea va avea loc la New York, iar seful statului va sustine un discurs si va participa la Forumul Politic cu…

- Buna ziua, dragii mei! Buna ziua, dragii mei liberali! Buna ziua, dragii mei olteni liberali! Sunt foarte, foarte bucuros ca m-am intors printre voi. Sunt foarte bucuros ca pot sa fiu cu voi astazi, aici, impreuna și sa discutam un pic despre ce vom face noi cu Romania! Ați inceput, am inceput,…

- Klaus Iohannis va conduce, in perioada 24-26 septembrie a.c., delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii. Participarea Președintelui Romaniei la aceasta…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va conduce, in perioada 24-26 septembrie a.c., delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.Participarea…

- Klaus Iohannis si Donald Trump au semnat marti, la Casa Alba, o declaratie comuna care se refera, printre altele, la colaborarea in domeniul energiei nucleare civile. Doar ca Guvernul Dancila are deja o intelegere in acest domeniu cu o companie chineza aflata pe lista de embargou a SUA. Dezvaluirea…

- Romania beneficiaza in continuare de un potential agricol considerabil, care nu este pe deplin fructificat, iar siguranta alimentara depinde de capacitatea de adaptare a sectorului agricol la incalzirea climei, a declarat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis, vineri, cu ocazia aniversarii…