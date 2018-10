Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca au existat campanii de dezinformare despre referendumul pentru familie, in care "au prelevat discursul urii și accente extremiste", lucru care "a tulburat pacea sociala".

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca au existat campanii de dezinformare despre referendumul pentru familie, in care "au prelevat discursul urii si accente extremiste", lucru care "a tulburat pacea sociala".

- El a spus ca, atunci cand pacea sociala este pusa in pericol, si exista suficiente exemple in acest sens in ceea ce s-a intamplat in Romania ultimelor saptamani, in pregatirea referendumului pentru modificarea Constitutiei, este nevoie de o abordare matura si o deschidere catre dialog a tuturor actorilor…

- In prima ieșire publica dupa referendumul pentru modificarea familiei in Constituție , cu ocazia ceremoniei de decorare a unor supraviețuitori ai Holocaustului, președintele Klaus Iohannis a declarat ca pacea sociala a fost pusa in pericol in Romania, in contextul votului de sambata și duminica. „Atunci…

- "Atunci cand pacea sociala este pusa in pericol, si avem suficiente exemple in ceea ce s-a intamplat in Romania ultimelor saptamani prin pregatirea Referendumului pentru modificarea Constitutiei, este nevoie de o abordare matura si o deschidere spre dialog a tuturor a actorilor relevanti din societate.…

- Romania apartine tuturor romanilor, iar ei trebuie sa traiasca in pace si buna intelegere, fara ‘falii care ii dezbina’, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis. ‘Atunci cand pacea sociala este pusa in pericol, si avem suficiente exemple in ceea ce s-a intamplat in Romania ultimelor saptamani…

- Cioloș acuza PSD ca folosește referendumul pentru familie ca un instrument politic. Fostul premier spune ca nu referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție este modalitatea de a rezolva problema pentru toti cei care vor sa sustina o familie formata din un barbat si o femeie, care sa aiba…