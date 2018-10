Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, va participa pe 23 octombrie, in sediul din Strasbourg al Parlamentului European, la o dezbatere privind „Viitorul Europei”, anunta Legislativul Uniunii Europene.

- Eurodeputatul PSD Victor Bostinaru, vicepreședintele Grupului S&D pentru politica externa, a atras atenția asupra situației umanitare grave din Yemen, unde trei sferturi din populație este dependenta de ajutorul umanitar, iar mai bine de 17 milioane de oameni sufera de foamete. Intervenția eurodeputatului…

- Romania sustine continuarea unei cooperari stranse a Uniunii Europene cu Marea Britanie in domeniile de interes comun si dupa retragerea acesteia din UE, i-a transmis presedintele Klaus Iohannis, marti, lui Michel Barnier, negociatorul-sef al UE pentru Brexit. Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va participa, in perioada 19-20 septembrie a.c., la reuniunea informala a Consiliului European de la Salzburg, pe a carei agenda se afla teme privind migratia, securitatea interna a Uniunii Europene, precum si ultimele evolutii referitoare la procesul de…

- 'As vrea sa va avertizez: esecul Uniunii Europene de a gasi solutii democratice si functionale la aceasta criza actuala ar duce in mod inevitabil la triumful sovinismului si la renasterea conflictelor nationaliste', a pledat liderul grec, primit in hemiciclul Parlamentului European de la Strasbourg.…