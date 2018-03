Stiri pe aceeasi tema

- "Am primit raspuns de la SRI in ceea ce-l priveste pe domnul Klaus Iohannis. Intrebarea noastra a fost cand a aflat SRI de posibila incompatibilitate a domnului Iohannis si raspunsul a fost ca lucrul acesta l-a aflat in luna ianuarie 2013, in conditiile in care pe 20 februarie, 2013, in ziua in care…

- "(...) Am primit nota respectiva cu numarul, si nu o sa va pot spune numarul, dar extras din acea nota si era doar in ceea ce il priveste pe domnul Hellvig. Am hotarat sa trimitem catre SRI o adresa prin care sa solicitam toata nota, pentru ca in spatiul public a aparut banuiala ca pe nota respectiva…

- Lovitura pentru presedintele Klaus Iohannis. Mai exact, cei din Comisia Parlamentara a SRI au decis sa ia la intrebari Serviciul Roman de Informatii (SRI) in privinta starii de incompatibilitate a lui Iohannis de pe vremea cand era primar. Claudiu Manda susține insa ca, pana la un raspuns final in acest…

- Comisia Parlamentara de Control a SRI e pusa pe fapte mari. Chiar seful Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard Hellvig, a fost luat in colimator. Claudiu Manda a facut anuntul si a spus ca asteapta mai multe documente lamuritoare. Hellvig ar fi fost in stare de incompatibilitate in 2004, iar…

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, in 5 aprilie, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, a anuntat, marti, presedintele comisiei, Claudiu Manda. Manda a precizat ca Florian Coldea va fi audiat in 5 aprilie, de la ora 11.00. El a spus ca Florian…

- Președintele Romaniei a semnat luni, 19 martie, decretele privind promulgarea mai multor legi, printre care si legea care modifica anumite articole din cadrul Legii Educatiei Nationale.Citeste si: Sorin Ovidiu Vantu, OSANALE pentru Putin, dupa succesul in alegeri: 'Grație lui, Rusia inspira…

- "Atat ca presedinte, dar impreuna cu comisia, va trebui sa-l invitam pe domnul Dragnea la comisie si sa detaliem toate aceste aspecte. Au fost mai multe lucruri pe care le-a spus domnul Dragnea in spatiul public si acesta este unul dintre ele si ramane sa ne spuna in fata comisiei, inclusiv cu detalii…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern, transmite Agerpres.

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI, George Maior, a sustinut la audierea sa in comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea unui guvern.

- Audierea lui Florian Coldea trebuia sa inceapa la ora 11.00, dar fostul prim-adjunct al directorului SRI a intarziat, intrand in sala in jurul orei 11.20. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca este convins ca Florian Coldea "nu va deserta" in comisie secrete ale SRI.…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI Florian Coldea va fi audiat marti in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a anuntat pe 5 martie ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informatii, Florian Coldea, sa…

- Presedintele Comisiei de numarare a voturilor din cadrul Congresului PSD, senatorul Claudiu Manda, a declarat sambata, referitor la protestatarii din fata Salii Palatului, ca si in Germania au fost alegeri "intr-o sala legale, asa cum prevedea legea, afara cei care au huiduit au fost luati cu jeturi…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in…

- Presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda, anunta, la mijlocul lunii trecute, ca Florian Coldea a confirmat prezenta la audieri 'Am avut doua discutii cu domnul Coldea, prima in care m-a rugat sa ii transmitem o invitatie oficiala si a doua in care am stabilit ziua de 6 martie. (...)…

- Codrin Stefanescu: Dragnea e dator sa dea explicatii privind participarea la petrecerile de la sediile SRI Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste…

- Claudiu Manda, seful Comisiei pentru controlul SRI, a afirmat la Realitatea TV ca s-a întâlnit o singura data cu George Maior o singura data. "Domnul Maior m-a rugat sa ne vedem", a spus acesta.

- Presedintele Comisiei juridice din Senat, social-democratul Robert Cazanciuc, a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis se afla la "capatul" procedurii referitoare la revocarea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, si este responsabil de aceasta decizie…

- Presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat, marti, ca fostul sef al SRI, George Maior, a confirmat faptul ca SRI l-a informat pe presedintele de la acea vreme, Traian Basescu, cu privire la motivele pentru care Alina Bica trebuia refuzata in functia…

- George Maior confirma participarea lui Dragnea, Kovesi si Ponta la petrecerile SRI Fostul director al SRI George Maior a declarat, marti, in comisia de control SRI, ca Liviu Dragnea, Codruta Kovesi, Livia Stanciu si Ponta participau la petrecerile date in locatiile serviciului de informatii, el afirmand…

- Fostul sef al SRI, George Maior, ambasador al Romaniei in SUA, a fost audiati la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, urmand ca si fostul adjunct al serviciului Florian Coldea sa fie audiat pe 6 martie. Dupa 6 ore de audieri, Claudiu Manda, șeful Comisiei, a spus ce s-a discutat cu…

- Presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, a anuntat, in 2 februarie, dupa intalnirea pe care a avut-o cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, ca acesta va fi audiat in comisie pe 27 februarie si ca fostul sef al SRI a spus ca va aduce "un material pe care sa-l prezinte…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Maior va fi audiat, marți, in comisia pentru controlul SRI, in calitate de fost șef al Serviciului Roman de Informații (SRI). Și fostul adjunct al serviciului Florian Coldea urmeaza sa vina in fața parlamentarilor pe 6 martie. Pe 2 februarie,…

- Șeful comisiei de Control SRI din Parlament, Claudiu Manda, susține ca Serviciu Roman de Informații ar fi informat ANI despre o posibila incompetibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor.

- SRI a transmis catre ANI informatii despre Iohannis, cand acesta devenea membru PNL Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a declarat ca a solicitat SRI sa transmita o nota la care a facut referire fostul director al ANI, Horia Georgescu, in care figura si Klaus Iohannis, precizand ca SRI a transmis…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a declarat ca a solicitat SRI sa transmita o nota la care a facut referire fostul director al ANI, Horia Georgescu, in care figura si Klaus Iohannis, precizand ca SRI a transmis nota catre ANI exact in ziua in care acesta a devenit membru PNL.

- Șeful comisiei de Control SRI din Parlament, Claudiu Manda, susține ca Serviciu Roman de Informații ar fi informat ANI despre o posibila incompetibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor.

- Șeful comisiei de Control SRI din Parlament, Claudiu Manda, a declarat miercuri ca SRI a informat ANI despre o posibila incompatibilitate a lui Klaus Iohannis chiar in ziua in care acesta se inscria in PNL și devenea președintele liberalilor. "Pentru noi a fost interesanta data la care SRI informa ANI.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis principalele teme abordate au fost legate de Centenar si Presedintia Romaniei in 2019 la Consiliul UE, adaugand ca, in context, si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in la finalul lunii sa vina George Maior, iar in luna martie sa fie audiați…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in 27 februarie la comisie sa vina George Maior, pe 6 martie Florian Coldea,…

- Președintele Comisiei parlamentare de control a activitații SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anunțat datele in care vor fi audiați Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, George Maior și Florian Coldea."Pe data de 20 februarie va fi audiat in comisie domnul Tariceanu. Urmeaza ca pe 27…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI a primit un raspuns clasificat de la Serviciul Roman de Informatii privind sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor din Justitie si a cerut sa primeasca si un raspuns neclasificat pe aceasta tema, a declarat marti presedintele acestui for,…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca va fi audiat in perioada urmatoare presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Nu este singura audiere anunțata de comisia parlamentara de ancheta. Pe 27 februarie urmeaza sa vina la audieri…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a confirmat marti audierea la comisie a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, data urmand sa fie stabilita in perioada care vine."Am informat comisia ca am avut o discutie cu dl Tariceanu si i-am…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe data de 27 februarie, la ora 11,00, in calitatea sa de fost director al Serviciului Roman de Informatii, a anuntat ieri presedintele comisiei, Claudiu Manda, potrivit Agerpres. Invitatia…

- „Ne-am dorit sa sustinem in cadrul Grupului USR o conferinta de presa despre initiativele USR in noua sesiune parlamentara. Asistam , din pacate, la un nou abuz al puterii care conduce serviciile administrative ale celor doua Camere. Presa nu a fost lasata sa intre pana la grupul parlamentar invocand…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, fost director al Serviciului Roman de Informatii, a afirmat vineri ca a avut o discutie "foarte buna" cu presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, precizand ca "este in interesul tuturor" sa fie clarificate anumite…

- Șeful Comisiei SRI, Claudiu Manda, a anunțat vineri, dupa intalnirea cu fostul șef SRI, George Maior, ca acesta va fi audiat pe 27 februarie, la ora 11.00. „Am discutat partea de proceduri, cum ar trebui sa faca. (...) Și-a aratat disponibilitatea de a raspunde și de a lamuri toate aspectele…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- 'Nu e o intalnire in care sa vrem sa spunem foarte multe lucruri in spatiul public. O sa fac o informare in presa despre ce am discutat acolo. (...) Dorim sa discutam chestiunea aceasta procedurala, partea de invitatie, partea formala. Nu e in tara de fiecare data, sa poata sa vina oricand. O sa…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, senatorul PSD, Claudiu Manda, a anuntat ca vineri se va intalni cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, in vederea stabilirii modului in care acesta va fi invitat oficial pentru o audiere in cadrul comisiei, in calitatea lui…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca vineri se va intalni cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru o audiere in cadrul comisiei, in calitatea lui de fost director al…

- "Intalnirea cu Maior a fost programata pentru maine, motiv pentru care o sa ma vad maine cu domnul Maior la mine la birou, la Comisia pentru controlul activitatii SRI. Nu mai stiu exact ora, in prima parte a zilei. Nu e o intalnire in care sa vrem sa spune, foarte multe lucruri in spatiul public.…

- Presedintele Comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi, ca va avea o intalnire cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, vineri, pentru a stabili modul in care acesta trebuie invitat oficial la audierea in cadrul comisiei.

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca vineri se va intalni cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru o audiere in cadrul comisiei, in calitatea lui de fost director al…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, transmite Agerpres.

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Prim-ministrul nipon a ajuns in aceasta dupa-amiaza la Palatul Cotroceni. L-a intampinat presedintele Iohannis, in Holul de Onoare de la Cotroceni. Klaus Iohannis si inaltul oaspete japonez, Shinzo Abe, s-au retras apoi pentru convorbiri – in prima faza private, iar apoi oficiale. In jurul orei 17 si…

- La scurt timp dupa terminarea Comitetului Executiv al PSD, premierul Mihai Tudose a confirmat, pe scarile PSD, ca demisioneaza, explicand ca e decizia partidului pe care el o respecta. "Merg la Palatul Victoria sa imi iau lucrurile de acolo, nu voi asigura interimatul. Acum relatia cu Dragnea…