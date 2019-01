Klaus Iohannis, despre lipsa proiectului de buget pe 2019: Ei, iată, asta este o problemă gravă "Ei, iata, asta este o problema grava. Eu am pus aceasta intrebare deja in decembrie, daca va amintiți, și o mai pun o data: unde este proiectul de buget?", a raspuns presedintele Iohannis la intrebarea privind lipsa proiectului de buget pe 2019. Presedintele a mai spus ca PSD trebuie sa dea explicatii pribind acest lucru. "PSD a guvernat in tot acest timp, PSD a avut toate condițiile și trebuia sa vina, conform legii in vigoare, pana pe 15 noiembrie cu proiectul de buget. Nu exista la momentul acesta nici un proiect de buget. Ba dimpotriva, in loc sa se ocupe de buget, fiindca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca lipsa unui proiect de buget pentru acest an este o problema foarte grava si ca, potrivit legii, PSD trebuia sa adopte bugetul inca din data de 15 noiembrie a anului precedent.

