- Presedinte a fost intrebat, la dezbaterea despre Centenarul Unirii organizata la Cotroceni, care ar fi obiectivele Romaniei in educatie, in situatia in care cineva cu foarte multi bani ar oferi finantare. "Nu ar putea sa plateasca lucrul pe care mi-am dorit si imi doresc eu foarte mult sa-l schimb:…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, la o dezbatere privind Centenarul Unirii organizata la Cotroceni, ca, din pacate, „jocul politic marunt“ a avut castig de cauza in fata unei rare oportunitati de a construi consens politic, coeziune si angajament social in jurul unor obiective si proiecte…

- Mai este puțin pana cand se schimba ora. Anual, in ultima duminica a lunii martie, Romania trece la ora de vara. In 2018, trecerea se va produce in noaptea de 24 spre 25 martie atunci cand ceasurile se vor da inainte, iar ora 3:00 va deveni ora 4:00. Schimbarea orei se face intotdeauna in preajma […]

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Cotroceni, dupa întrevederea cu presedintele Serbiei, ca nu au discutat despre Sebastian Ghita, întrucât aceasta nu este o treaba a presedintilor.

- Demersul ministrului Toader "va produce cel putin nedumerire" la Bruxelles Presedintele Klaus Iohannis considera ca ministrul justitiei Tudor Toader nu a prezentat motive temeinice si clare pentru demiterea Codrutei Kovesi de la sefia DNA. Intr-o declaratie la Bruxelles, la Consiliul European,…

- Presedintia a mai precizat intr-un comunicat ca presedintele Klaus Iohannis a evaluat diferit activitatea sefei DNA si ca este multumit de aceasta. "Referitor la Raportul privind activitatea manageriala a Direcției Naționale Anticorupție, prezentat joi, 22 februarie a.c., de catre ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri pe viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, ocazie cu care seful statului a subliniat ca parcursul european reprezinta singura cale viabila pentru viitorul acestei tari, transmite Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, absolventilor Institutului National al Magistraturii ca investirea acestora are loc intr-un moment in care actul de justitie este pus la indoiala public tocmai de acele persoane care sunt chemate sa raspunda in fata legii.

- Consilierul de stat Diana Paun a subliniat marti la o dezbatere ca este nevoie de un cadru legislativ bine pus la punct in domeniul publicitatii la medicamente, fie ca este vorba despre cele fara prescriptie medicala, fie de cele cu prescriptie.Citeste si: Prezenta SURPRIZA la intalnirea decisiva…

- Presedintele Klaus Iohannis va discuta, marți, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre acuzatiile la adresa Directiei Nationale Anticoruptie. Aceasta, in condițiile in care decizia ministrului Justitiei privind conducerea DNA ar putea veni...

- Jurnalista Sorina Matei iese la atac dupa declarațiile de presa ale lui Tudorel Toader și Klaus Iohannis. Aceasta il critica, intr-o postare pe Facebook, pe ministrul Justiției pentru ca a fugit din fața jurnaliștilor și nu a raspuns la nicio intrebare, iar lui Klaus Iohannis ii reproșeaza ca nu…

- "Președintele Klaus Iohannis a pierdut 10 procente in aceasta seara. A fost opusul conferinței de presa susținuta de doamna Kovesi seara trecuta. Jos palaria pentru jurnaliștii care au fost prezenți la Cotroceni. Directorul DCNews, Val Valcu mi-a dat astazi un exemplu pe care il preda la facultatea…

- ”Am avut in aceasta dupa-amiaza o intalnire despre care cred ca e bine sa știți: i-am primit pe Viorica Dancila și pe Liviu Dragnea la Cotroceni. A fost planificata din seara cand a avut loc depunerea juramantului din partea noului Guvern, rostul a fost de a defini cadrul colaborarii instituționale…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, prilej cu care si-a exprimat nemultumirea privind ultimele scandaluri referitoare la DNA. "Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul…

- Locurile de cazare din Alba Iulia, oras in care la 1918 s-a votat unirea Transilvaniei cu Romania, sunt ocupate in proportie de aproape 100% pentru perioada 30 noiembrie–2 decembrie 2018, cand se sarbatoreste Centenarul Unirii. Unii hotelieri au crescut tarifele si cu 50 la suta.

- In pofida faptului ca romanii muncesc multe ore pe saptamana, eficiența este scazuta, iar salariile sunt printre cele mai mici din Europa. Și asta, in timp ce locuitorii statelor bogate ale UE petrec mai puțin timp la serviciu, dar au o productivitate ridicata și bani mai mulți. Romania se afla pe locul…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformare cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu personal…

- "Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Klaus Iohannis si Liviu Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern. De asemenea,…

- Klaus Iohannis, la schi in Munții Șureanu. Președintele Romaniei s-a relaxat, sambata, pe o partie de pe domeniul schiabil Șureanu, unde in acest week-end au avut loc „Serbarile Zapezii”. Șeful statului a fost fotografiat in timp ce aștepta sa urce cu telescaunul in varful unei partii de pe domeniul…

- Cel puțin 17 persoane și-au pierdut viața și 110 au fost ranite, sambata, in urma unei explozii la Kabul. O ambulanța capcana a sarit in aer, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice. Acest bilanț provizoriu a fost anunțat de Ministerul Afgan al Sanatații, in vreme ce Ministerul de…

- Incinta Palatului Cotroceni a fost luminata, aseara, in culorile tricolorului rosu, galben si albastru, cu prilejul sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor de la 1859. Presedintele Klaus Iohannis a subliniat, cu aceasta ocazie, ca Unirea Principatelor Romane reprezinta un indemn la unitate si coeziune…

- Presedintele Klaus Iohannis a taxat faptul ca PNL si USR nu s-au pus de acord inainte de consultarile pentru desemnarea premierului. Iohannis spune ca i-ar fi placut ca la intalnirea de la Cotroceni macar unul dintre partidele de Opozitie sa fi raspuns afirmativ atunci cand le-a intrebat daca au discutat…

- ”Cel puțin un ministru va avea Bucureștiul. Vor fi doua portofolii importante. Ținand cont ca organizația de București nu a avut un ministru, acum va avea cel puțin doi” a spus Daniel Tudorache, la Antena 3, in emisiunea ”100 de minute”. ”Știți ca noi la Sectorul 1 construim un spital, de…

- Presedintele Klaus Iohannis ar fi dat satisfactie PSD si ar fi activat ”planul diabolic” al social-democratilor daca ar fi respins-o pe Viorica Dancila ca premier. Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat la RFI ca ”au fost foarte multe…

- Traian Basescu, președintele PMP, spune ca șeful statului a ales ”cea mai comoda solutie” pentru el, prin desemnarea Vioricai Dancila ca premier. ”Oare sa fie dragostea de la Grivco de vina?”, completeaza Basescu. PMP a fost singurul partid din opoziție care a venit la consultarile de la Cotroceni…

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o miercuri pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru, dupa ce a avut consultari cu partidele si formatiunile parlamentare si o intrevedere cu aceasta. Consultarile cu partidele si formatiunile parlamentare au durat aproximativ patru ore,…

- Președintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea facuta de PSD pentru postul de premier, in persoana europarlamentarului Viorica Dancila. Decizia vine in urma consultarii avute miercuri la Cotroceni de catre șeful statului cu partidele politice.

- Astazi, la ora 16.00, va avea loc prima ședința ordinara din acest an a Consiliului Local (CL) Deva. Pe ordinea de zi inițiala, la punctul 3 este un proiect de hotarare privind schimbarea din funcție a viceprimarului Razvan Mareș, iar la punctul 4 desemnarea altei persoane care sa ocupe acest post.…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, consultari cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului premier, seful statului spunand ca doreste o procedura rapida pentru instalarea unui nou guvern, dupa demisia premierului Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic. Coalitia PSD-ALDE…

- "Cu ce mandat poate merge un grup mic intr-o nebunie ca asta? Noi nu o sa inclinam probabil balanta in niciun fel. Nu avem nicicum, nici numeric si nici nu avem de ce. Este o nebunie interna a PSD, sa si-o rezolve. Singurii care pot juca in momentul de fata sunt presedintele si majoritatea parlamentara…

- Dan Barna a declarat, inaintea sedintei Biroului National al USR, ca partidul sau ”va sustine orice varianta care exclude PSD de la guvernare”.”Orice varianta pe care presedintele Iohannis o va gasi pentru a duce PSD in opozitie va fi sustinuta de USR, inclusiv cu membri intr-un guvern.…

- Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Totodata, liderul de la Cotroceni a convocat miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. Declarația completa a președintelui Klaus Iohannis: „Premierul Tudose mi-a…

- Presedintele Klaus Iohannis va invita de miercuri partidele parlamentare la consultari pentru nominalizarea unui nou premier. Anuntul sefului statului vine dupa ce Mihai Tudose a demisionat de la conducerea Guvernului, ca urmare a retragerii sprijinului politic de catre PSD.

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, la Cotroceni, inaintea concertului dedicate Zilei lui Eminesu, devenita Ziua Culturii Naționale, despre nevoia de cultura și lectura, aflate in mare deficit. El a atras atenția politicienilor asupra raspunderilor legate de educație și a subliniat nevoia de politici…

- Profesorii din Romania, "platiti mai puțin decat secretarele din primarii" Profesorii din România sunt platiti incomparabil mai putin decât secretarele sau soferii din primarii, atrag atentia reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Învatamânt. Într-un…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la cererea exprimata de Victor Alistar in cadrul CSM, de a se scoate la iveala…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca in spatiul public se discuta prea putin despre invatamant, punctand ca este necesara dezvoltarea educatiei in baza unei viziuni si a unei strategii pentru a evita "haosul legislativ sau reformele care se anuleaza reciproc la cativa ani distanta".…

- "Prima aparitie publica a presedintelui Romaniei m-a facut sa ma intreb daca se numeste Iohannis sau Basescu, de vreme ce a ales sa vorbeasca in discursul de la sedinta de alegeri din CSM de ingrasatul porcului in Ajun de Craciun. In anul Centenarului as prefera, mai degraba, un presedinte mediator…

- Dorințele de Revelion sau țelurile pe care ni le fixam cand pașim in noul an – și carora mulți le spun “rezoluții” – au o explicație simpla: inceputul anului este o granița invizibila care separa trecutul de viitor și o motivație de a porni pe drumul ce ne va transforma din omul care am fost in cel…

- Barbatul suspectat ca a pus la cale explozia de miercuri dintr-un supermarket din Sankt-Petersburg a fost filmat de o camera de supraveghere. El a intrat in magazin si si-a lasat un rucsac la bagaje apo a iesit fara el si s-a facut nevazut in multime.

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca ideea unui referendum privind schimbarea regimului in monarhie este o "fumigena". Seful statului a precizat, miercuri, intr-o intalnire informala cu jurnalistii ca un referendum pe aceasta tema nu este posibil din punct de vedere constitutional.…