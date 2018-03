Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca pentru Romania stadiul negocierilor privind Brexit "arata foarte bine". "Despre Brexit o sa va spun mai multe probabil maine, dupa ce terminam discutia, dar asa, in deschidere, pot…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut primele declaratii de la reuniunea Consiliului European. Seful statului nu a vrut sa vorbeasca nimic despre scandalurile interne. A facut referire doar la ceea ce se va intampla la Consiliul European."Sa discutam de politica europeana acum si saptamana viitoare…

- Discuțiile despre varianta ca președintele Klaus Iohannis sa preia, la anul, șefia Consiliului European sunt premature, susține consilierul prezidențial Leonard Orban, care insa nu exclude aceasta opțiune. Leonard Orban a spus, pentru Libertatea, ca numele viitorului președinte al Consiliului European…

- Leonard Orban a spus, pentru Libertatea, ca numele viitorului președinte al Consiliului European depinde și de alegerile europarlamentare din primavara lui 2019. "Se va putea vorbi de o discuție serioasa privind viitorul președinte al Consiliului European de-abia dupa alegerile pentru Parlamentul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca partidul pe care il conduce este intr-un parteneriat cu seful statului, Klaus Iohannis, si a precizat ca strategia PNL se bazeaza pe sustinerea lui pentru un al doilea mandat. "PNL este intr-un parteneriat cu presedintele Romaniei, suntem alaturi…

- Scandalul din Justitie se prelungeste. Tudorel Toader a cerut revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Sectia de procurori din CSM a dat aviz negativ, dar intarzie cu motivarea. Mai mult, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca e departe de a accepta aceasta cerere a ministrului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat luni ca partidul l-ar sustine pe presedintele Klaus Iohannis la viitoarea presedintie a Consiliului European, dupa ce fostul presedinte Traian Basescu a sustinut ca la Congresul PSD din 10 martie a fost adoptata o conventie pentru sustinerea unui candidat al…

- Tudor Chirila a reactionat dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu va solicita o opinie a Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor justitiei.Artistul il critica pe seful statului petru decizia sa, aratand ca ceea ce nu ia in calcul seful statului este dorinta judecatorilor…

- Domeniul schiabil Sureanu este o destinatie preferata de presedintele Romaniei. Klaus Iohannis a urcat la Șureanu de cel puțin patru ori, in acest sezon. Imbracat cu echipament negru cu portocaliu, Klaus Iohannis a stat la rand la telescaun, unde a si fost fotografiat. "Companie selecta la…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Presedintele slovac Andrej Kiska a lansat, duminica, un apel la o remaniere profunda a guvernului sau la alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care ancheta asupra unor presupuse fenomene de coruptie la cel mai inalt nivel, cu legaturi in mafia italiana, informeaza AFP…

- Numele președintele Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru poziția de viitor președinte al Consiliului European, potrivit unor surse politice citate de HotNews.ro. Liderii europeni cauta un inlocuitor pentru polonezul Donald Tusk, fost premier, care ocupa aceasta funcție in prezent.…

- Romania va sprijini o eventuala majorare modica a contributiei nationale la bugetul UE, astfel incat sa fie mentinute alocari adecvate pentru politicile Uniunii, in special pentru politica de coeziune si cea agricola comuna, a declarat presedintele Klaus Iohannis, care a participat, vineri, la reuniunea…

- „Nu am vazut raportul, nu a vazut nimeni raportul pe care s-a bazat domnul ministru. Insa prestatia pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut", a spus președintele Romaniei. Șeful statului a subliniat ca nu au fost motive temeinice pentru a propune revocarea procurorului-sef al DNA. „Ce…

- Prezent la Bruxelles la reuniunea Consiliului European, presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat de jurnalistii romani si despre scandalul declansat in urma cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Mai exact, seful statului a vorbit si despre controversele iscate dupa invocarea legii 303/2004,…

- Klaus Iohannis il critica, joi seara, intr-o postare pe Facebook, pe Tudorel Toader. Șeful statului catalogheaza prezentarea raportului ministrului justiției ca fiind una lipsita de claritate. Președintele Romaniei subliniaza ca nu și-a schimbat parerea despre activitatea DNA și ca Administrația…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va avea astazi și maine o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Șeful executivului de la București se intalnește la Bruxelles cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat joi ca formatiunea sa sustine in continuare DNA si crede ca presedintele Klaus Iohannis va adopta o pozitie de “sustinere a statului de drept”. “Doamna Kovesi a reusit sa convinga cetatenii de buna credinta ca infractorii incearca sa confiste statul. In ceea ce…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul., ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel.

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP. Cu aceasta ocazie, presedintele Consiliului…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat, duminica seara, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, in discutia pe care au avut-o la Cotroceni, ca sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti a transmis "minciuni" comisarilor europeni, iar acest lucru nu poate ramane "netaxat".…

- In opinia sa, este o dovada a faptului ca acestia sunt manipulati pentru a da impresia de instabilitate si de prezentare a Romaniei ca o tara neguvernabila. „Dezamagiti de faptul ca majoritatea parlamentara nu a putut fi rasturnata, pentru aducerea la guvernare a celor care ii platesc din greu pentru…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a descifrat scrisoarea transmisa de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, catre premierul Viorica Dancila. Politicianul sustine ca mesajul este unul ingrijorator si arata neincrederea pe care Uniunea Europeana o are in Guvernul Romaniei. "Reprezinta un…

- Igor Dodon nu renunta la retorica sa îndreptata împotriva Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Seful statului sustine ca pe acest subiect trebuie organizat un referendum, unde cetatenii ar avea ocazia sa se expuna daca vor denuntarea Acordului sau nu scrie adevarul.ro. …

- Astazi a avut loc conferința naționala a inițiativei civice România 3.0. Alaturi de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, la eveniment a fost prezent și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate de abuzuri cu care…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat, luni seara, la Antena 3, criticile aduse de presedintele Klaus Iohannis la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului Cabinet, Dragnea spunand ca seful statului "nu putea sa rateze momentul". El a mai spus ca spera ca seful statului sa fie "mult…

- „La doar un an de la alegerile parlamentare, am ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE, dupa un dublu eșec cu guvernele anterioare. In mod sigur, nu aceasta este performanța pe care o așteptau romanii. Sper ca, odata cu investirea celui de-al treilea Executiv propus de majoritatea parlamentara, sa…

- "Am spus chiar la desemnare ca am cantarit toate argumentele si am ajuns la concluzia ca este varianta pe care trebuie sa o accept", si-a explicat Iohannis decizia de a accepta propunerea PSD-ALDE de a o desemna premier pe Viorica Dancila. Intrebat daca decizia sa a fost influentata de posibilitatea…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Turcia are un acord cu Rusia in legatura cu operatiunea sa militara din provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de SUA, si ca Ankara nu va da inapoi de la actiunea sa, relateaza Reuters si AFP.…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni saptamana viitoare cu premierul britanic Theresa May in cursul Forumului Economic Mondial din statiunea elvetiana Davos, a comunicat Casa Alba, informeaza site-ul postului France 24.

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Sesizare de neconstitutionalitate ridicata de seful statului vizeaza Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, adoptata de…

- Conform raportului PwC, in perioada 2017-2021 va exista o crestere a cheltuielilor de aparare, care va compensa declinul inregistrat in perioada 2012-2016 in 45% dintre tarile analizate. Printre acestea, se numara jucatori mari precum Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii, dar…

- Viorel Badea, senator PNL ales in diaspora, l-a numit pe Klaus Iohannis „tradator“, intr-o postare pe Facebook, dupa ce seful statului a acceptat fara vreo urma de opozitie propunerea PSD pentru functia de prim-ministru, adica pe Viorica Dancila.

- O analiza a PwC arata ca rata anuala de creștere a cheltuielilor pentru aparare va crește cel mai probabil in perioada 2017-2021 in 58 dintre cele 71 de națiuni analizate, pe masura ce statele trebuie sa faca fața unui mediu global de securitate tot mai complex. PwC Global Defense Perspectives…

- Delegatia USR este compusa din Dan Barna, Vlad Alexandrescu, Elek Levente, Ionut Mosteanu si Florina Presada. Alaturi de seful statului se afla consilierul prezidential Laurentiu Stefan si consilierul de stat Daniela Barsan. USR va propune la consultarile de la Palatul Cotroceni organizare…

- Presedintele PSD recunoaste ca nu a avut mana buna la precedentele nominalizari, astfel incat se bazeaza acum pe inspiratia colegilor. Dragnea sustine ca principalul repros adus lui Mihai Tudose este starea conflictuala pe care a introdus-o in Guvern, dar si intre Executiv si partid. Seful PSD crede…

- Va accepta presedintele o noua propunere de premier a aliantei PSD- ALDE ? Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este convins ca presedintele Klaus Iohannis va respecta Constitutia ca si pâna acum si va tine cont de majoritatea din Parlament la nominalizarea unui…

- Seful statului arata ca legea transpune Directiva nr. 2014/26/UE privind gestiunea colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si acordarea de licente multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piata interna, iar in acest sens actul normativ…

- La sedinta CSM de ieri, Klaus Iohannis a lansat un atac la Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, fara a-i nominaliza insa. Iohannis a spus ca „am afirmat in repetate randuri, și o sa mai afirm, spre disperarea lor, ca astfel de persoane (condamnate penal, urmarite penal, judecate penal) nu au ce…

- Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocari. Într-un interviu pentru televiziunea publica Moldova 1, președintele Igor Dodon spune ca pentru el a fost un an cu încercari, un an cu lupte politice pe intern – între președintele țarii…

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- Vladimir Putin se foloseste de riscul suplimentarii sanctiunilor americane impotriva Rusiei pentru a ii incuraja pe rusii bogati sa repatrieze o parte din activele pastrate de acestia in strainatate, care, potrivit unor estimari, ar depasi 1.000 de miliarde de dolari, relateaza Bloomberg.Presedintele…

- ''Organizatia ALDE Giurgiu imparte locul intai la nivel national in cadrul partidului cu organizatia Prahova din punct de vedere al rezultatelor la alegerile locale si parlamentare. Din punctul de vedere al evolutiei politice a organizatiei de la Giurgiu eu sper ca in alegerile din anii urmatori,…

- Carmen Iohannis a sosit zambitoare si le-a urat "Craciun fericit" celor care o asteptau, relateaza News.ro. Anul trecut, presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au asistat impreuna la slujba de Craciun, la Biserica romano-catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde merg de fiecare…

- Veste apocaliptica pentru adversarii lui Klaus Iohannis la finalul anului 2017. Se pare ca seful statului nu are adversar. Sociologul Marius Pieleanu sustine ca, daca maine ar avea loc alegeri, președintele Klaus Iohannis ar ieși din nou invingator.Citește și: Udrea la shopping cu mama! Suma…