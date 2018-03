Klaus Iohannis, despre decizia de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a anuntat, la Bruxelles, ca va spune public ce decizie a luat in cazul cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi abia dupa Paste. „Cu certitudine la momentul potrivit voi lua o decizie. Acum pot sa spun ca decizia nu va fi luata inainte de sarbatori, ci mai degraba…

- Funcția de președinte este ea insași in fața unui atac, spune fostul președinte Traian Basescu. Liderul PMP a comentat modu in care el ar reacționa in situația in care este pus acum președintele Klaus Iohannis, de a accepta sau respinge propunerea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, inaintata…

- Sectia de procurori a CSM a publicat motivarea avizului negativ dat in numai 10 minute solicitarii venite de la ministrul justitiei de revocare din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. „€In urma avizului nefavorabil privind propunerea ministrului justitiei de revocare a doamnei Laura Codruta Kovesi…

- "M-am ferit tot timpul sa spun eu Curtii Constitutionale cum sa judece si sa spun dupa ce a decis ceva Curtea sa spun eu cum trebuia sa judece. Dar deciziile CCR trebuie sa fie respectate de toti, in primul rand de cel care prin Constitutie este garantul respectarii Constitutiei", a declarat Liviu…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca este pregatit sa sesizeze CCR in cazul in care presedintele Klaus Iohannis va refuza sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea Directiei Nationale Anticoruptie. Tudorel Toader a precizat ca deocamdata asteapta motivarea avizului negativ dat de…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat luni, referindu-se la motivarea avizului negativ dat de CSM cererii de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, ca membrilor Sectiei de procurori a CES, "le va fi greu sa motiveze contra evidentei", el argumentand ca este vorba despre un demnitar care…

- Scandal total in justitia din Romania. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, politicienii ies la atac. Desi presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu sunt motive de revocare ale lui Kovesi, cei de la PSD s-au dezlantuit.Citeste si:…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita la București, unde se intlnește cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se află dimineață la Palatul Parlamentului, unde se întâlnește…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Klaus Iohannis nu o va revoca pe Laura Codruța Kovesi. In ciuda ultimelor interpretari pe care le-am vazut referitoare la obligația președintelui Romaniei de a emite decretul de revocare a procurorului șef al DNA. O interpretare care pare sa puna rabdarea și nervii analiștilor și politicienilor la grea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministerul Public considera corecta decizia CSM și declanșeaza atacul la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe care il acuza ca nu…

- „Voi fi informat joi despre asta. Ma voi intalni cu ea (procurorul-șef Laura Codruța Kovesi - n.r.) și cu ministrul justiției și le voi asculta argumentele. Dar știți poziția Comisiei. Trebuie sa lasam independența judiciara sa iși faca treaba. Asta este cel mai bine pentru toate statele membre”, a…

- Sedinta in care Sectia pentru procurori a CSM discuta cererea de revocare a sefei DNA a inceput, ministrul Justitiei prezentand raportul privind activitatea manageriala de la DNA facut public saptamana trecuta. Procurorul general, Augustin Lazar a declarat la sosirea la CSM ca este o cerere de revocare…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca in mod „categoric“ PSD nu ia in calcul suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Cererea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns ieri la CSM. Documentul va intra in circuitul administrativ al CSM, dar nu a fost stabilit inca un calendar al discutiilor pe marginea propunerii facute de ministrul justitiei, Tudorel Toader. Un aviz al CSM este…

- Comisia European a reactionat, vineri, la propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, aratand ca urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii si ca independenta sistemului judiciar din Romania si…

- Comisia Europeana a precizat ca monitorizeaza evolutia procedurilor initiate impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca ar putea fi facuta o reevaluare a rapoartelor MCV in privinta DNA, daca presiunile vor incepe sa afecteze lupta impotriva coruptiei.

- Ambasada Olandei a precizat, la solicitarea EurActiv.ro, ca nu are de facut comentarii in legatura cu anuntul lui Tudorel Toader, dar ca va urmari indeaproape urmatoarele etape ale procedurii.PSD raspunde DUR Comisiei Europene, dupa declarația facuta de Bruxelles privind anunțul lui Tudorel…

- Redam declarația președintelui Romaniei, facuta vineri, la Bruxelles: ”Asta (n.r, revocarea) este o procedura care va mai dura. (…) Nu am vazut raportul, nu l-a vazut nimeni, raportul pe care s-a bazat domnul ministru, insa prestația pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut,…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis face o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind…

- Anunțul de revocare din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, este „o furtuna intr-un pahar cu apa”, considera analistul politic, Cozmin Gușa. Acesta nu s-a sfiit sa il atace dur pe Tudorel Toader, spunand despre ministrul Justiției ca este „un servitor politic”.

- Europarlamentarul Monica Macovei considera ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, a incalcat separatia puterilor in stat si ca cererea acestuia de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, "nu are baza legala si este ilegitima". "Tudorel Toader…

- PSD susține decizia ministrului Justiției, privind cererea de revocare a șefei DNA. Purtatorul de cuvant al partidului, Adrian Dobre a afirmat pentru Agerpres ca raportul ministrului este profesionist, cu argumente solide, iar Tudorel Toader nu a facut altceva decat sa reitereze concluziile Curtii Constitutionale…

- Cateva sute de persoane s-au adunat joi seara in Piata Victoriei pentru a protesta fata de initierea procedurii de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, anuntata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii scandeaza…

- "TT... OO! BRAVO!!! Bun. Acum, noi... OO? Noi, MILIOANELE de romani... OO? Aceasta este SINGURA intrebare... Dealul Cotroceni e foarte, foarte incapator... P.S. Iata cat de importanta a fost și activitatea Comisiei de Ancheta, cat de important a fost ca am mers chiar in fața sediului DNA pentru…

- Politicianul a spus ca daca președintele Klaus Iohannis o va menține in funcție la DNA, in cazul in care Tudorel Toader va cere revocarea sa, nu va face altceva decat sa o ajute sa creasca in popularitate și incredere, lucru care o va ajuta la prezidențiale. [citeste si] "Daca președintele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta si la anuntarea unor masuri, inclusiv la o propunere de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, propunere…

- Klaus Iohannis a starnit revolta in spațiul public atunci cand a declarat ca, in politica, nu exista prezumția de nevinovație. In plus, apelativul ”penali” pe care il folosește la adresa unor adversari a dus la multe discuții aprinse. Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a spus, in multe randuri, ca procurorii…

- "Laura Codruta Kovesi va ramane la conducerea DNA pana la incheierea mandatului", afirma extrem de convins președintele UDMR Kelemen Hunor, care crede ca șeful statului, Klaus Iohannis, nu va accepta o eventuala cerere de revocare a sefei DNA."Eu cred ca ramane doamna Kovesi pana in 2019 sau…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficienta DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la…

- Sunt cateva informații scandaloase pe care le-am aflat. Ele pun la indoiala intr-o asemenea masura verticalitatea lui Liviu Dragnea, incat cred ca este obligatoriu ca, pe diverse cai, sa obținem in zilele urmatare fie o confirmare, fie o infirmare. In esența, Dragnea ar fi vandut meciul. O imunitate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, la Slatina, ca nu vede un motiv pentru demararea procedurii de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca, daca ar fi existat unul, ministrul Justitiei ar fi initiat pana acum propunerea de revocare.Intrebat…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a decis sa ceara demiterea Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA! Conform surselor citate de Romania TV, Toader ii va transmite președintelui Klaus Iohannis ca, in urma analizei raportului Inspecției Judiciare, a ajuns la concluzia ca șefa DNA trebuie revocata…