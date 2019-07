Klaus Iohannis, despre contracandidaţii la prezidenţiale: O competiţie "O competiție. Sa nu se aștepte cineva sa am opinii despre contracandidații mei. Este dreptul lor constituțional, fiecare iși alege candidatul și intram cu toții in competiție. Fiecare va trebui sa-și faca campania proprie. Eu o sa-mi fac doar mie campanie", a spus Klaus Iohannis, intrebat cum ar vedea un tur al doilea intre doi candidați de dreapta. El a spus si care au fost discutiile de marti cu liderii PNL. "Concluziile au fost ca voi candida, așa cum am anunțat de anul trecut, pentru poziția de Președinte al Romaniei, pentru al doilea mandat, ca PNL-ul iși menține, așa cum… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

