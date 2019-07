Klaus Iohannis ataca Guvernul dupa initiativele venite ca urmare a cazului de la Caracal. Presedintele afirma ca Guvernul ar trebui sa se gandeasca daca nu este autorul moral al situatiei din judetul Olt.

"Nu ma voi pronunța pe detaliile acestui caz pana la finalizarea anchetei și a rapoartelor pe care le vom discuta, in mod foarte serios, in CSAT. In mod normal, insa, nu ar fi trebuit sa ajungem sa discutam un asemenea caz in CSAT. Și resping abordarea politicianista propusa de Guvernul Romaniei, care ar trebui sa se gandeasca daca nu cumva este autorul moral al acestei tragedii.