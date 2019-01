Stiri pe aceeasi tema

- Teodor Melescanu a declarat, pentru BBC, ca Boris Johnson l-a asigurat ca nu vor fi probleme cu romanii din UK. Acesta a precizat ca fostul ministru pentru Brexit i-a spus ca plecarea asistentelor si medicilor romani din UK ar fi „o lovitura teribila” pentru sistemul de asigurare medical. „Este una…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri seara cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditati la Bucuresti, context in care a subliniat ca obiectivul Romaniei la presedintia Consiliului UE este demararea cat mai rapida a negocierilor privind relatiile viitoare dintre Uniune…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Theresa May, cu care a discutat despre acordul privind Brexit-ul si despre situatia comunitatii romanesti din Marea Britanie.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Theresa May, cu care a discutat despre acordul privind Brexit-ul si despre situatia comunitatii romanesti din Marea Britanie.

- Trimisul special al AGERPRES, Madalina Cerban, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, Theresa May, cu care a discutat despre acordul privind Brexit-ul si despre situatia comunitatii…

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania saluta acordul privind Brexit, intrucat acesta va garanta drepturile cetațenilor romani stabiliți in... The post Vești bune pentru romanii aflați in Marea Britanie. Ce le garanteaza acordul de retragere din UE appeared first on Renasterea banateana .

- Este o alerta pentru cei 300.000 de romani din Marea Britanie. Romanii plecați la munca in strainatate au trimis acasa in 2017 nu mai putin de 2,8 miliarde de euro, se arata intr-o statistica a...

- Președintele Klaus Iohannis a raspuns ingrijorarilor exprimate de liderii UE, atragand atenția in plenul Parlamentului European ca „ne așteapta o perioada dificila, cu dosare extrem de grele”.„Ne așteapta o perioada foarte dificila, avem dosare extrem de grele pe care vrem sa le tratam in…