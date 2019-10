Stiri pe aceeasi tema

- "Vestea foarte buna, legata de ce am discutat ieri, este ca am ajuns la un Acord pe Brexit pe intelegerea discutata. Din punctul nostru de vedere (...) nu sunt probleme cu textul la care am ajuns", a declarat seful statului. Intrebat daca cetatenii romani din Marea Britanie vor fi protejati…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, inaintea reuniunii Consiliului European, ca noua ințelegere privind ieșirea Marii Britanii din UE, anunțata joi de Jean Claude Juncker, ”inseamna ce a insemnat și prima forma”, cea mai

- Producerea unui Brexit fara acord este foarte posibila daca Marea Britanie nu va incerca sa faca un compromis, a declarat vineri Amelie de Montchalin, ministrul francez pentru Afaceri Europene, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."In momentul de fața, daca discuțiile nu vor…

- Ambasadorul britanic la Bucuresti, Andrew Noble, a vorbit, pentru AGERPRES, despre procesul de iesire al Marii Britanii din UE si a marturisit ca este increzator intr-un acord, dar si intr-o relatie post-Brexit 'complexa si ambitioasa' intre Uniunea Europeana si Regatul Unit. "Sunt foarte increzator…

- In Marea Britanie sunt inregistrati 433.000 de romani, reprezentand astfel a doua cea mai mare comunitate de straini din Marea Britanie, a explicat Adina Badescu. Numarul real al romanilor, cert, mai mare, a adaugat ea. "O iesire fara acord e cel mai plauzibil scenariu acum. Guvernul britanic…

- Cristina Cileacu: Dle ambasor, 31 octombrie va fi curand si toata lumea se asteapta, asa cum a spus si premierul dvs, la un Brexit fara acord. Va fi un Brexit fara acord? Andrew Noble: Ar trebui sa atrag atentia la ceea ce a spus premierul meu, ca el intentioneaza sa fie un acord. Iar guvernul britanic…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și premierul britanic, Boris Johnson, au avut in aceasta seara o convorbire telefonica, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Redam comunicatul integral: „In ceea ce privește relațiile bilaterale, Președintele Klaus Iohannis a evidențiat ca,…

- Parlamentul European i-a atras atentia miercuri noului premier britanic Boris Johnson asupra consecintelor "extrem de daunatoare din punct de vedere economic" ale unei iesiri a Marii Britanii din UE fara acord, i...