- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca este cam "devreme" pentru o evaluare fata de faptul ca a acordat o a treia sansa PSD de a ramane la guvernare si a lasat sa se inteleaga ca asteapta evaluarea pe care o va prezenta premierul referitor la activitatea de guvernare. "Este un pic devreme pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca nu vede, „momentan”, motive de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Revocarea constat ca e o preocupare intensa in spatiul public. Momentan, nu vad motive de revocare, dar s-ar putea sa existe unele pe care nu le cunosc eu si pe care…

- Senatoarea PNL Alina Gorghiu vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre situatia din tensionata din PNL in urma repartizarii functiilor de conducere din Parlament, reluarea discutiilor pe legile justitiei, dar si modificarile la legislatia penala.

- Presedintele PMP Traian Basescu a afirmat, vineri, la Sinaia, ca modificarea legilor justitiei aduce si ”cateva lucruri bune”, cum ar fi separarea carierei magistratilor, consolidarea Inspectiei Judiciare, infiintarea unei structuri speciale care sa ii ancheteze pe procurori si judecatori, dar afirma…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sacrifica, in mod iresponsabil, obiectivele europene strategice ale Romaniei, afirma PNL intr-un comunicat de presa remis miercuri seara, facand referire la avertismentul dat la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, potrivit caruia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat declaratiile facute astazi, la Bruxelles, de presedintele Klaus Iohannis si seful Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, pe tema modificarilor aduse legilor Justitiei, scrie Digi 24."Am apreciat foarte mult ce a spus presedintele Iohannis, am acelasi punct…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a avertizat miercuri ca “daca legile Justitiei din Romania raman asa cum au fost votate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la Schengen se vor pune in alti termeni”. Potrivit HotNews.ro, Juncker a ...

PSD a suferit o mare infrangere la CCR in privinta legilor justitiei. Judecatorii constitutionali vor trimite doua legi inapoi in Parlament pentru ca nu sunt constitutionale. Seful PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ce se va intampla cu acestea.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles, in cadrul conferintei de presa comune cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, ca este optimist in privinta deznodamantului pe care il vor avea legile justitiei, informeaza Digi 24.Seful statului a subliniat ca este optimist, cuvant…

- Iohannis, despre legile justiției, la Bruxelles:” Eu ma agit destul de mult; Avem o problema majora, dar trebuie sa o rezolvam in Romania”, a spus președintele Romaniei, intr-o conferința comuna susținuta alaturi de președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker. Președintele Klaus Iohannis a precizat…

- Intr-o conferința de presa cu președintele Jean Calude Juncker, președintele Klaus Iohannis a precizat ca in continuare, cel mai important obiect al sau este menținerea independenței justiției. Șeful statului a mai spus și ca va face tot ce ii sta in putința pentru a proteja justiția. In conferința…

- Presedintele Klaus Iohannis merge miercuri la Bruxelles, urmand sa aiba intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Pe agenda discutiilor se afla inclusiv modificarile la legile justitiei.

- Membrii Guvernului Dancila au depus juramantul, luni seara, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, dupa ceremonia de depunere a juramantului, ca la doar un an de la alegeri s-a ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE si, in mod sigur,…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, luni seara, la ceremonie de depunere a juramantului de catre membrii Guvernului Dancila, ca, odata cu investirea noului Executiv, spera "sa inceteze si aceasta topaiala guvernamentala". Seful statului a criticat coalitia PSD-ALDE pentru ca a fortat legislatia din…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, luni seara, la ceremonie de depunere a juramantului de catre membrii Guvernului Dancila, ca la doar un an de la alegeri s-a ajuns deja la al treilea Cabinet PSD-ALDE si, in mod sigur, nu aceasta este perfoamanta pe care o asteptau romanii. "Am ajuns deja…

- "Legile sunt perfect compatibile cu recomandarile Comisiei de la Venetia, cu practicile europene in domeniu, nu exista niciun fel de exagerari asa incat imi imaginez ca pana la urma va prevala buna credinta din partea tuturor. (...) N-aveti nicio indoiala, o vom face si noi, la fel, in intalniri…

- Riscam sa fim manipulati cu usurinta de cei care au interese ca justitia sa nu progreseze, spune fostul șef de stat Traian Basescu, care cere dezbatere pe modificarea legilor justitiei. "Pentru a nu fi victime ale manipularii, trebuie sa citim Legile 303, 304 si 317 toate din 2004 au aproape 14 ani…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre suspendare. „Nu imi este teama”, a declarat șeful statului, subliniind ca a acceptat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier deoarece a fost recomandata de majoritatea parlamentara. „Nu mi-a fost si nu mi-e teama de suspendare. Nu exista niciun motiv…

- "Eu vreau sa avem o procedura rapida" Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca doreste sa rezolve aceasta criza cât mai repede, îngrijorat mai ales de posibilele consecinte economice negative. Seful statului l-a numit ca premier interimar pe Mihai Fifor si a chemat partidele…

- Vicepresedintele PSD Olguta Vasilescu a precizat, marti, ca a intrebat-o pe Viorica Dancila, in sedinta CExN in care a fost votata ca propunere de premier din partea formatiunii, daca stie unde sunt sediile SRI K2 si T14, precizand ca a multumit-o raspunsul negativ al acesteia.

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca legile justitiei nu au ajuns de la Parlament, la Guvern, din motive tehnice. Totodata acesta afirma ca asteapta sa se pronunte Curtea Constitutionala a Romaniei daca aceste legi sunt „bune sau nu“.

- "Prima aparitie publica a presedintelui Romaniei m-a facut sa ma intreb daca se numeste Iohannis sau Basescu, de vreme ce a ales sa vorbeasca in discursul de la sedinta de alegeri din CSM de ingrasatul porcului in Ajun de Craciun. In anul Centenarului as prefera, mai degraba, un presedinte mediator…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat, vineri, la CSM, speranta si increderea ca judecatorii Curtii Constitutionale se vor apleca cu timp, cu mult profesionalism si cu multa obiectivitatea asupra aspectelor contestate in legile Justitiei, despre care a spus ca au fost adoptate fara transparenta,…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat, vineri, la CSM, speranta si increderea ca judecatorii Curtii Constitutionale se vor apleca cu mult profesionalism si cu multa obiectivitate asupra aspectelor contestate in legile justitiei.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, in deschiderea ședinței Consiliului Superior al Magistraturii, in care se alege o noua conducere, ca justiția este independenta și trebuie sa ramana așa, el apreciind ca a fost un an greu pentru Romania, iar CSM-ul a avut o activitate intensa, complicata…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat multumit, vineri, de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) in ceea ce priveste garantarea independentei Justitiei. Șeful statului s-a lansat, insa, in atacuri dure la adresa PSD și a Parlamentului pentru modul in care au fost adoptate Legile…

- Inițiativa Timișoara, Rezistența Timișoara și alte organizații civice din urbea de pe Bega cheama oamenii la București pentru a protesta, in 20 ianuarie. Sambata, 20 ianuarie, la București va avea loc un marș cu pornire din Piața Universitații spre Piața Unirii – Fantani – Parlament,…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre modificarea legilor justiției, in discursul sau din plenul CSM, de vineri, 5 ianuarie, cu ocazia alegerilor pentru noua conducere a Consiliului. Șeful statului a facut doar observații despre felul in care s-au facut modificarile, precizand ca observații…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- Klaus Iohannis Klaus Iohannis a marturisit ca ia in calcul sa faca un referendum pentru justiție, anunțat la inceputul anului dar de care nu a mai spus nimic. Șeful statului s-a aratat nemulțumit de faptul ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu l-a sunat inainte de a trimite in Parlament propunerea…

- „Daca cineva iși imagineaza ca nu vor exista urmari (dupa adoptarea legilor justiției - n.r.) e pur și simplu cazut din luna. Nu vom fi mai respectați și nu se va considera ca am consolidat statul de drept”, a spus Klaus Iohannis in cadrul unei intalniri la Cotroceni cu jurnaliștii la Palatul Cotroceni,…

- Presedintele Klaus Iohannis se gandeste la varianta unui referendum pentru justitie, in contextul schimbarilor legislative din acest domeniu. Seful statului este de parere de social-democratii au intrat in panica, motiv pentru care schimba legile in viteza."Avem de-a face cu un parlamentarism…

Proiectul Codului administrativ a fost depus, la Parlament, ca initiativa legislativa asumata de senatorii si deputatii PSD, fiind promovat in procedura de urgenta, la fel ca legile justitiei si modificarea codurilor penale.

- Lucrarile Comisiei speciale pentru legile justitiei continua marti seara in acorduri de muzica clasica, melodii difuzate de reprezentantii USR, dupa ce au fost doua pauze de consultari. "Nu se pleaca acasa pana nu terminam amandoua legile", a spus presedintele comisiei, Florin Iordache, care s-a…

- In jur de 300 de magistrati si cursanti ai Institutului Magistraturii protesteaza, luni, in fata Curtii de Apel Bucuresti, exprimandu-si nemultumirea fata de modificarile aduse in Parlament la legile justitiei si la codurile penale.

- Peter Eckstein-Kovacs, unul dintre reprezentantii influenti din UDMR, a subliniat intr-un interviu pentru HotNews.ro ca partidul pe care il reprezinta NU ar trebui sa sprijine in Parlament modificarile la legile justitiei. Totodata, el acuza faptul ca liderii Uniunii ar fi facut un troc cu PSD si…

- Fostul premier și procuror Victor Ponta a apreciat, luni, in contextul unei analize despre legile justiției aflate in dezbatere in Parlament, ca PSD și Legislativul ar fi folosite „pe post de scut al unui grup infractional care a drenat sute de milioane din bani publici sau europeni timp de peste 15…

- ”PNL se opune, vom vota impotriva oricarui amendament al PSD-ALDE care poate sa afecteze independenta puterii judecatoresti si autonomia in activitatea magistratilor. Evident, in momentul de fata pregatim temeiuri de atac la CCR, in cazul in care vor trece legile”, a spus Orban. Liderul PNL a criticat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, ca modificarile din Parlament la legile justitiei si la codurile penale sunt prea ample si facute cu prea mare viteza. Seful statului nu a vrut sa precizeze ce intentioneaza sa faca in aceasta privinta, spunand doar: ”O sa avem mai multe discutii…

- „Romania are o democratie puternica, pentru ca zeci de mii, uneori sute de mii de romani ies in strada si protesteaza pasnic, exercitandu-si drepturile democratice. Canada, ca si multi parteneri internationali, este preocupata si are aceeasi ingrijorare pe care o au multi dintre protestatari in ceea…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marți, ca Ministerul Public face o analiza a modificarilor aduse in Parlament legilor Justiției pentru a vedea care sunt instrumentele juridice prin care va acționa, precizand ca una dintre idei este sesizarea Curții Constituționale. Prezent in Parlament…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou puterea, la receptia de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni, spunand ca de teama justitiei si a statului de drept, unii inventeaza scenarii despre un altfel de stat, scenarii care nu folosesc deloc viitorului tarii. „De teama Justitiei si a statului…

- Premierul Mihai Tudose nu se simte vizat de proteste, el declarandu-le jurnalistilor, luni, la Parlament, ca legile justitiei, precum si Codul fiscal sunt in Parlament. ”Legile justitiei sunt in Parlament, deci nu raspund eu ca si Guvern. In ceea ce priveste modificarile din Codul Fiscal, isi urmeaza…

- Judecatorul Stefan Lucaciuc, purtatorul de cuvant al CSM, spune ca Victor Alistar „nu are mandat sa reprezinte institutional CSM” in comisia speciala pentru legile justitiei.Reactia oficialului vine dupa ce Alistar a sustinut un amendament in Comisie. CSM a dat un comunicat de presa in care arata ca…

- Comisia pentru legile justiției și-a reluat lucrarile, joi. Daca in urma cu o zi liberali iau parasit ședința, de data aceasta PNL a decis sa participe la dezbaterile pe pachetul de legi ale justiției. Președintele comisiei, deputatul PSD Florin Iordache a declarat ca toate amendamentele respinse vor…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat miercuri, la Ploiesti, faptul ca in urma cu mai multi ani unii politicieni se aratau interesati de proiecte privind descentralizarea, iar acum, cand au ajuns la putere, ”se concenteraza pe, culmea, legile Justitiei si alte lucruri care functionau, nu trebuia…

- Președintele Comisiei speciale pentru modificarea legilor justiției, Florin Iordache, a explicat, pentru STIRIPESURSE.RO, care vor fi principalele modificari aduse la Legile justiției. Iordache a precizat ca multe dintre modificari vin ca urmare a amendamentelor primite de la asociațiile profesionale…

- Zeci de susținatori s-au adunat in fața sediului DNA, unde a sosit șeful PSD. Printre aceștia secretarul general al PSD, deputatul Marian Neacșu, care a declarat ca „o suma de colegi” a lui Liviu Dragnea „au simțit nevoia sa vina aici”. Totodata, in fața instituției s-au adunat și protestatari,…