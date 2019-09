Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a strans peste 1,4 milioane de semnaturi pentru candidatura sa la alegerile prezidentiale. Listele cu semnaturi au fost depuse la Biroul Electoral Central, premierul dorind sa le multumeasca sustinatorilor pentru implicare. "Mulțumesc celor peste 1,400,000…

- ​​Dan Barna își va depune candidatura la prezidențiale pe 20 septembrie, în aceeași zi Klaus Iohannis. Prezidențiabilul USR-PLUS a declarat un tur II Iohannis-Barna ar fi „un lucru foarte bun”. „E un mesaj de însanatoșire sa nu avem PSD în turul II”,…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a anuntat ca Mircea Diaconu ar urma sa isi depuna sambata, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru alegerile prezidentiale, dupa ce a strans numarul de semnaturi necesare. "Tocmai am strans si noi, si ei (n.r. - ALDE) semnaturi pentru sustinerea…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va depune, vineri, la ora 12.00, candidatura la alegerile prezidentiale, la sediul Biroului Electoral Central. Anuntul a fost facut de liderul PNL Ludovic Orban, liberalii fiind cei care sustin candidatura sefului statului, pentru inca un mandat, la Palatul Cotroceni.…

- Președintele Klaus Iohannis a participat in week-end la doua acțiuni ale PNL, care au beneficiat de toate ingredientele unei lansari reușite in cursa pentru un nou mandat: bai de mulțime, atacuri la adresa PSD, increderea delegaților liberali in succesul electoral. Mai mult de 10 de minute a avut nevoie…

- Liderul USR și prezidențiabilul Alianței USR-PLUS Dan Barna a anunțat, marți, ca a reușit sa stranga cele 200.000 de semnaturi necesare inscrierii in competiția pentru alegerile prezidențiale.„Am ajuns la 200.000 de semnaturi! Va mulțumesc tuturor celor care ați semnat pentru a-mi depune candidatura…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata, in Piata Universitatii la campania de strangere de semnaturi pentru sustinerea candidaturii sale la alegerile prezidentiale. Campania a fost lansata de Partidul National Liberal. In Piata Universitatii se afla liderul PNL, Ludovic Orban, europarlamentarul…

