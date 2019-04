Klaus Iohannis, decret semnat. Despre ce act este vorba

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de decorare a unor romi supravietuitori ai Holocaustului, informeaza Administratia Prezidentiala. Astfel, in semn de "deosebit respect pentru suferintele indurate in lagarele de concentrare din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial", seful statului…

- Președintele Romaniei a facut o gafa de proporții, marți, la o dezbatere organizata in cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului de catre Asociația One World Romania. Klaus Iohannis a fost intrebat, in cadrul dezbaterii „Președinte sau cetațean/ om politic și societate…

- Presedintele Klaus Iohannis a emis, duminica, un decret privind decorarea unor supravietuitori ai Holocaustului. Cei mai multi vor primi Ordinul National „Serviciul Credincios” in grad de Cavaler, in timp ce fotograful Klein Andrei va primi Medalia Nationala „Serviciul Credincios” Clasa a III-a. Administratia…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a unor supravietuitori ai Holocaustului.Astfel, in semn de deosebit respect pentru suferintele indurate in timpul celui de al Doilea Razboi Mondial, pentru inalta tinuta morala de care au dat dovada de a lungul vietii, precum si pentru…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat decretul de decorare a unor supraviețuitori ai Holocaustului.Astfel, in semn de deosebit respect pentru suferințele indurate in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, pentru inalta ținuta morala de care au dat dovada de-a lungul vieții,…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 16 ianuarie a.c., decretele de decorare a domnului contraamiral in retragere Caragea C. Mircea si a domnului capitan in retragere Dula Gh. Ioan.Astfel, in semn de apreciere pentru importantele servicii militare aduse Romaniei in timpul…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 9 ianuarie a.c., urmatoarele decrete:- Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare…