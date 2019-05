Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, vineri, la o dezbatere pe teme de educatie care are loc in Aula Magna "Ioan Curea" a Universitatii de Vest Timisoara despre integrarea cu succes a tinerilor pe piata muncii, aflata intr-o continua schimbare. "Am vazut deja in sala pe atat de mulți pe care…

- Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului (GDTH) a fost reconfirmat ca sit international UNESCO pentru urmatorii patru ani, precum si ca membru al retelelor Globala si Europeana a Geoparcurilor Internationale UNESCO, el fiind administrat de Universitatea din Bucuresti, a anuntat joi GDTH. …

- Europa a venit, astazi, la noi in Romania, iar Romania a dovedit ca este o tara profund europeana, a declarat joi, la Sibiu, presedintele Klaus Iohannis. "Ii salut pe sibieni, salut pe toti musafirii nostri, il salut pe prietenul meu domnul Donald Tusk, presedintele Consiliului European.…

- "Vreau sa vad cine este impreuna cu mine pentru o Romanie europeana" Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva. Avem referendum pe 26 mai. Am semnat astazi decretul și am convocat acest referendum împreuna cu alegerile europarlamentare.…

- Klaus Iohannis le cere romanilor, printr-o intervenție de la Palatul Cotroceni, dupa ce au fost anunțate intrebarile pentru referendumul din 26 mai, sa iasa la vot. Președintele acuza PSD ca, dupa votarea in Parlament a modificarilor codurilor penale, ”nu se mai tem de nimeni ca sa poata fura”.”Ne…

- Ministrul Justiției avertizeaza ca referendumul prin care președintele Klaus Iohannis vrea sa consulte cetațenii privind justiția din Romania nu va avea efectul scontat, cel puțin nu unul juridic, susține Tudorel Toader.Citește și: Lia Olguța Vasilescu a LUAT FOC dupa anunțul lui Iohannis:…

- PROGRAM… In perioada 31 mai – 2 iunie a.c., Sanctitatea Sa Papa Francisc va efectua o vizita Apostolica in Romania. Vizita de stat a Sanctitatii Sale se desfasoara la invitatia Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, care a adresat aceasta invitatie prima data in luna mai 2015, cu prilejul aniversarii…