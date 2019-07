Klaus Iohannis, declaraţii la Cotroceni. Alex Coita: Sunt surprins şi dezamăgit "Sunt profund surprins și dezamagit de decizia președintelui Iohannis de a aborda cazul de la Caracal in cheie politica. Consider ca este profund imoral sa te folosești de drama unor familii pentru a vana voturi. Este un risc major pe care și-l asuma Iohannis cu acest discurs. Nu spun mai mult, sper doar ca și el este conștient de asta. Pentru ca altfel ar fi alarmant", a scris Alex Coita pe pagina sa de Facebook. Acest articol reprezinta o opinie. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro Acest articol reprezinta o opinie.

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20 de persoane au protestat la Cotroceni, afisând mesaje împotriva presedintelui Klaus Iohannis. Protestatarii au fost nemultumiti de reactia presedintelui în cazul de crima de la Caracal.

- Aproximativ 20 de persoane protesteaza duminica la Cotroceni, afisand mesaje impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Protestatarii sunt nemultumiti de reactia presedintelui la cazul de la Caracal, unde un barbat a rapit, violat si ucis cel putin doua fete.Persoanele care protesteaza la Cotroceni…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat ca situația de la Caracal nu este primul caz in care Serviciul de Telecomunicații Speciale comite o eroare vitala, iar aceste lucruri au loc deoarece serviciul nu este controlat decat de la Cotroceni, devenind "garda" președintelui.Citește și: STS, explicații…

- "Este revoltator cazul tinerei omorate la Caracal! Statul roman descinde in forța (procurori, poliție, mascați) pentru a pune in aplicare o hotarare de adopție, atunci cand fetița care facea obiectul adopției nu era in niciun pericol fizic. Același stat roman bajbaie timp de 19 ore…

- "PSD a primit un nou cartonas rosu, de aceasta data de la GRECO. Concluziile celor doua rapoarte adoptate la 21 iunie si publicate ieri cu o intarziere semnificativa de catre Guvern arata inca o data multiplele prejudicii aduse de guvernarea PSD-ALDE in ultimii doi ani prin modificarea legilor justitiei.…

- „Salut cu caldura decizia politica de nominalizare a domnului Ioan Mircea Pașcu in calitatea de Comisar european interimar pe perioada de cateva luni care se va scurge pana la instalarea noii Comisii. Domnul Pașcu este unul dintre cei mai performanți oameni politici romani la nivel UE, are…

- PNL este dispus la un acord al opoziției, așa cum au propus joi liderii USR-PLUS, cu condiția ca pactul sa stabileasca orientarea de dreapta a viitoarei guvernari, un consens în privința politicii externe a României și susținerea proiectului de revizuire a Constituției al PNL, care are la…

- Au fost voci, pe Facebook, care spuneau ca Alex Coita a ales sa iși ia șosete roșii pentru ca este PSD-ist și vrea sa-și arate susținerea fața de Liviu Dragnea. Nimic mai fals! Analistul politic susține dotarea maternitaților cu aparatura care ajuta copiii nascuți prematur. La Antena 3, Alex…