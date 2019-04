Stiri pe aceeasi tema

- 74% din respondenti au o optiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare, cu 8% mai mult fața de luna ianuarie, scrie digi24.ro. Președintele Klaus Iohannis este primul in topul preferințelor alegatorilor. Șeful statului ar obține in primul tur 36%.…

- "Salutam initiativa presedintelui Klaus Iohannis de a propune organizarea referendumului pentru justitie. Votul cetatenilor va fi ultima dovada, una zdrobitoare, a esecului PSD-ALDE. O coalitie mincinoasa, care a pretins mai bine de doi ani ca romanii isi doresc sa scape hotii si ca prioritatea nationala…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a comentat, joi, anuntul lui Klaus Iohannis, ca a decis sa convoace referendumul pe Justitie, pe 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare. Dragnea a spus ca seful statului "se alinta, dar nu-l baga nimeni in seama” și „inventeaza tot felul de prostii”. Liderul…

- ”Eu de-abia il astept pe domnul Klaus Werner Iohannis sa organizeze referendum. Nu am avut o discutie in CEX pe subiectul acesta, dar va fi un prilej forte bun pentru romani sa raspunda si la alte intrebari. Ca de exemplu: «Cate case este nevoie sa furi de la stat ca sa ajungi presedintele Romaniei?»…

- "PNL sustine orice demers al presedintelui Romaniei. Suntem intr-un parteneriat cu presedintele Romaniei, cel mai puternic garant al respectarii legii si drepturilor omului in Romania in momentul de fata. Daca nu era presedintele Romaniei, astazi Romania ar fi fost complet ingenuncheata, intrucat…

- Presedintele Klaus Iohannis pleaca favorit la alegerile prezidentiale: 41,4% intentie de vot are seful statului, in crestere fata de luna trecuta, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Pe locul doi se situeaza Calin Popescu Tariceanu, cu 18%, in timp ce Victor Ponta se mentine la…

- „A te pretinde socialist, asa cum a facut-o Liviu Dragnea la Madrid, nu e suficient pentru a castiga increderea si respectul socialistilor europeni. Dimpotriva, in locul «impacarii» cu Frans Timmermans de care vorbeste domnul Dragnea la televiziunile de partid, am putut auzi cu totii admonestarile…

- Președintele PSD a scris, duminica, pe Facebook ca Romania a avut cele mai mari creșteri in ultimii doi ani. Liviu Dragnea susține ca Produsul Intern Brut al Romaniei a ajuns in 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei in plus fata de 2016, adica o crestere de 25 la suta. "71,2 miliarde…