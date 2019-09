Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi a declarat ca este rezervata privind reacțiile la o numire oficiala a sa in funcția de procuror șef al Parchetului European, dar a adaugat ca interpreteaza votul de joi ca pe o recunoaștere a activitații intregului sistem de justiție din Romania, scrie Digi24. „E un pas important…

- Laura Codruța Kovesi a obținut majoritatea voturilor ambasadorilor din Consiliul COREPER. Fosta șefa a DNA a obținut 17 voturi din 22. ”Laura-Codruța Kovesi a caștigat acum in mod categoric votul pentru poziția de procuror-șef european in Consiliul Uniunii Europene. Candidata noastra a obținut 17 voturi…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a reiterat, miercuri seara, ideea potrivit careia Guvernul nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef european, precizand ca, joi, ambasadorul Romaniei la Uniunea Europeana va vota impotriva fostului procuror-șef DNA. „Am spus și repet acest…

- Viorica Dancila, presedintele PSD, a declarat dupa sedinta CEx, ca guvernul nu o sustine pe Laura Kovesi pentru sefia Parchetului European, asa cum s a vehiculat in spatiul public, scrie Romania TV.Am spus si repet acest lucru, nu sustinem un mandat pentru Laura Codruta Kovesi. Nu sustinem acest mandat…

- Premierul Viorica Dancila nu se razgândește și spune ca nu o susține pe Laura Codruța Kovesi la șefia parchetului European pentru ca asupra ei „planeaza mai multe suspiciuni”, iar daca una dintre acuzațiile care i se aduc fostei șefe a DNA se va adeveri „nu vom plati pe persoana…

- Cristian Tudor Popescu a lansat sambata intrebarea daca Laura Codruța Kovesi a fost „data afara” de la DNA la Bruxelles.„Prin vocea președintelui Macron, Franța se raliaza Germaniei in susținerea Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European. Cu doar ceva mai…

- Premierul Viorica Dancila a dat un interviu pentru The Guardian, in care a vorbit despre esecul PSD la europarlamentare precum si motivele pentru care Guvernul pe care il conduce nu sustine candidatura Laurei Codruta Kovesi la sefia Parchetului European. Jurnalistii de la The Guardian afirma, in material,…

- Votul in strainatate se va desfașura pe parcursul a trei zile. In țara, va ramane o zi. Este corect ca romanii ce continua sa traiasca și sa munceasca in țara lor sa voteze doar o zi, iar cei care au plecat in strainatate sa voteze trei zile? Este corect ca in Romania, secțiile de votare sa se inchida…