- Fostul președinte Traian Basescu a explicat duminica, la Romania Tv, ce ar fi facut el daca ar mai fi fost președinte, lansand un atac la adresa lui Klaus Iohannis.„„Președintele Romaniei vegheaza la respectarea Constituției și buna funcționare a autoritaților publice”. Pai și asta era de…

- 'Vazand ca nu mai avem nici ministru, ca seful Politiei este demis, ca si la Jandarmerie este o situatie incerta, iar Romania are nevoie de stabilitate, noi reunim liderii, ca sa mergem la primul ministru, sa intelegem ce este de facut, pentru ca suntem si noi aruncati dintr-o parte in alta, ca Politia…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a decorat-o, in cursul zilei de marți, pe tenismena Simona Halep cu Ordinul Național Steaua Romaniei, in grad de cavaler, intr-o ceremonie care a avut loc la Palatul Cotroceni, dupa ce sportiva a caștigat turneul de la Wimbledon.Citește și: EXCLUSIV -…

- "In primul an de mandat, Președintele Romaniei a avut de gestionat tragedia de la Colectiv. Atat de eficient a fost leadership-ul domniei sale incat, aproape patru ani mai tarziu, ne confruntam cu un alt eșec sistemic al instituțiilor statului: tragedia de la Caracal. In cei patru ani…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va sustine de la ora 20.00 o declaratie de presa, anunta administratia prezidentiala. Cel mai probabil, liderul de la Cotroceni va vorbi despre tragedia de la Caracal.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va sustine in cateva momente, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa.Urmareste transmisia live de la ora 20.00 aiciUPDATE: Presedintele a declarat ca va pune in discutie, in cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, consecintele tragediei de la Caracal,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut miercuri, 19 iunie a.c., la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa comuna cu Presedintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El Sisi.Declaratia completa a Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis:"Buna ziua Domnule Presedinte, Onorati membri ai delegatiilor,…