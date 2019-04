Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni o lege pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, care prevede ca invatamantul general obligatoriu este extins treptat la 15 clase, pana in anul 2030.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care pune in acord cu decizia Curtii Constitutionale modificarile aduse legislatiei privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice. Presedintele a semnat decretul de promulgare a Legii pentru ...

- Camera Deputatilor a adoptat, in calitate de Camera decizionala, in mai 2018, aceasta propunere legislativa, initiata de un grup de parlamentari PSD, care mai prevede ca alesii locali pot avea activitati in domeniul privat, care nu sunt in legatura cu atributiile functiilor detinute. Presedintele…

- Sa fi ales in Consiliul Local al Municipiului Aiud nu este atat de ușor cum pare, cel putin așa reiese din datele raportului anual privind implementarea Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata 2013, raport prezentat de catre executiv in ultima ședința ordinara…

- (update 16:20) Din lispa cvorumului ședința CMC de astazi, 5 februarie, a fost amanata.(update 14:05) Consilierii municipali au plecat in pauza pana la ora 16:00.(update 12:08) Unanim aleșii locali au votat proiectul de decizie c u privire la executarea lucrarilor de reparație , pozare a rețelelor inginerești…

- Liviu Dragnea vine cu vești bune pentru toți primarii din Romania. Liderul PSD declara ca primarii din toata țara vor pastra toate sumele incasate din impozitul pe venit și vor primi 11 miliarde de la Guvern, din cotele de TVA. Iata și postarea integrala a liderului PSD pe o rețea de socializare” ”WIN-WIN…