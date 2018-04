Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, duminica, un mesaj cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania, vorbind despre o ”dubla semnificate”: 69 de ani de la semnarea Tratatului de la Washington si 14 ani de la aderarea Romaniei la ”cea mai puternica Alianta politico-militara din istorie”. ”Ca parte…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj cu ocazia sarbatoririi Zilei NATO in Romania, in care afirma ca tara noastra are in Alianta Nord-Atlantica "cea mai solida garantie de securitate a sa". "Ca parte a celei mai puternice si eficiente Aliante de aparare colectiva din istorie, Romania…

- La 14 ani de la aderarea Romaniei la Alianta Nord-Atlantica, romanii beneficiaza de cele mai puternice garantii de securitate si stabilitate din intreaga noastra istorie nationala, a declarat duminica, de Ziua NATO, ministrul Apararii, Mihai Fifor. Cu ocazia Zilei NATO in Romania, duminica…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica. cu ocazia marcarii pentru a 14-a oara a Zilei NATO in Romania, ca romanii au aceeasi incredere ca la inceput in garantia de securitate pe care o ofera apartenenta la Alianta Nord-Atlantica

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis un mesaj cu ocazia marcarii Zilei NATO in Romania, in care afirma ca autoritatile vor sa demonstreze in continuare ca tara noastra este "un aliat credibil si stabil" in regiunea Marii Negre. "Marcam astazi Ziua NATO in Romania, pentru a 14-a oara,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, s-a aflat astazi intr-o vizita in județele din vestul țarii. Dupa ce la Timișoara a oferit detalii despre discuția avuta cu ambasadorul Rusiei la București in legatura cu expulzarea diplomatului rus, Meleșcanu a facut la Arad o afirmație dura despre relația…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca discuta cu ambasadorul Romaniei in SUA despre dezvoltarea parteneriatului dintre Romania si Statele Unite, si nu despre notificarile pe care SRI le-a trimis ANI privind incompatibilitatea sa.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri cu privire la adoptarea de catre Romania a monedei euro in 2024 ca "temporar" tara noastra a iesit din marja de conformare, dar ca lucrurile se pot corecta daca exista vointa politica guvernamentala.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, dupa reuniunea Consiliului European, faptul ca negocierile cu Marea Britanie referitoare la parasirea UE merg intr-o directie favorabila pentru Romania, in special pe „partea de cetateni“.

- Dorel Ivan, din județul Sibiu, ne intreaba daca este adevarat ca s-a schimbat legea, in sensul ca, pentru lipsa rovinietei, se da doar o singura amenda intr-o luna. RASPUNS: Intr-adevar, legislația in domeniu a fost modificata recent, dar nu tocmai in sensul sugerat de dv. Este vorba de Legea pentru…

- Mii de etnici maghiari din Harghita au participat, joi, la manifestarile dedicate Zilei de 15 Martie, care s-au organizat in toate localitatile in care traiesc membri ai acestei comunitati, parlamentari sau lideri locali vorbind despre importanta zilei si despre nazuintele maghiarimii din Romania.…

- Drumurile proaste din Republica Moldova inghit camioanele la propriu. Pe rețelele de socializare au aparut mai multe poze cum pe un drum local dintr-o localitate din Ialoveni, din cauza ploilor abundente și a stare proasta a drumului, un ZIL a intrat pe jumatate in pamant.

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat, duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca PNL este gata sa guverneze Romania, afirmand ca liberalii sunt "singura formatiune politica care poate schimba destinul Romaniei” si ca USR si PMP nu au oameni care "sa asigure o decizie…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca vor exista migranti in continuare la granita dintre Serbia si Romania, precizand insa ca nu exista probleme intre cele doua tari in aceasta privinta.

- Apoi, a spus ca va profita de ocazie pentru a solicita un vot de incredere pentru continuarea glorioasei misii de presedinte al celui mai mare partid din Romania. Cu titlu de „soparle” au fost lansate zvonuri privind definirea unei noi strategii, avand ca „fir rosu” o distantare treptata a PSD de…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca in Romania a devenit un "obicei" sa se dezbata statutul procurorilor, caz in care a sustinut ca se face "in mod deliberat" o confuzie pentru a se incerca o slabire a independentei acestora. "A devenit un obicei in Romania sa se dezbata intens statutul…

- „Consiliul Suprem de Securitate (CSS) condamna acțiunile întreprinse de autoritațile publice locale, primari și consilieri locali, care au semnat Declarațiile de Unire. Prin aceste acțiuni ei chema la lichidarea statalitații R. Moldova, ceea ce reprezinta o încalcare a Constituției”,…

- In vara anului trecut, in plin razboi Dragnea – Grindeanu, sute de social democrati din Timis s-au adunat la sediul PSD Timis pentru „a se uita in ochii lui Grindeanu” si pentru „a-i da taria de care are nevoie pentru a salva Romania de Dragnea, cel malefic si fara scrupule”. Acum, PSD Timis sustine…

- "Nu cred ca am vazut vreodata o mizerie mai mare, la nivel de demnitate de stat, ca asa-zisul bilant al Directiei Nationale Anticoruptie”, a scris Serban Nicolae pe Facebook.El a revenit cu o completare la textul initial. ”La revizuirea Constitutiei vom fi nevoiti sa introducem urmatorul…

- Iohannis: Asistam la incercarea clara de a subordona justitia politicului. DNA, institutie eficienta Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la bilantul DNA pe anul 2017, ca asistam la incercarea de subordonare a justitiei politicului si ca evaluarea facuta de Tudorel Toader activitatii…

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti a precizat luni ca stirea lansata de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), despre scolile romanesti vizate de tentative de incendiere, este una falsa. "Ambasada Federatiei Ruse remarca cu regret ca mai multe surse din mass-media din Romania cu usurinta au cules…

- Presedintele Iohannis, la reuniunea informala a CE: Printre subiecte, negocierile viitorului buget al UE Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, la reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind subiecte legate de negocierile privind viitorul Cadru Financiar…

- Miscari tectonice, aproape fara precedent, inregistrate zilele acestea de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Trei dintre ele au avut loc ieri, in judetul Vrancea, intre orele 20.52 si 22.22, toate cu magnitudimea de 2.2 grade, si hipocentrul la 102,…

- Astazi, de la ora 12:00, se joaca ultimele meciuri din duelul Romania - Canada, din turul I al Grupei II Mondiale la Fed Cup. Dupa prima zi, Romania conduce cu 2-0. Romania - Canada 2-0 liveTEXT de la ora 12:00 Irina Begu - Carol Zhao Dupa victoriile de ieri, obținute de Sorana Cirstea și Irina Begu,…

- Romania si Canada se intalnesc in perioada 10-11 februarie, in primul tur al Grupei Mondiale II din Fed Cup. Primul meci al zilei de sambata le aduce fata in fata pe Sorana Cirstea (38 WTA) si Carol Zhao (138 WTA), de la ora 13:00. Confruntarile vor putea fi urmarite in direct pe Digisport si Telekom…

- Imagini de coșmar într-un spital din România. Mizerie, pereți cu mucegai, așternuturi murdare - toate apar în fotografiile postate pe Facebook în urma cu mai putin de 24 de ore.

- Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, de care au nevoie in prezent cetatenii romani…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca saptamana viitoare va semna decretul de aprobare a unei noi componente a Cosiliului Suprem de Securitate (CSS) si, imediat dupa aprobare, va fi convocata o sedinta a Consiliului pe a carei ordine de zi se va regasi subiectul privind declaratiile…

- Mai putin de jumatate dintre statele UE sunt "pe deplin democratice", conform indicelui pe 2017 privind starea democratiei la nivel mondial realizat de departamentul de analiza al The Economist. Raportul a clasat 11 state UE drept "democratii depline", restul figurand la "democratii defectuoase". Toate…

- Presedintele Klaus Iohannis merge astazi la Bruxelles, unde se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Vor fi abordate subiecte legate de pregatirea Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene din primul semestru…

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui barbat care, in cursul lunii august 2017, a plecat de la domiciliul din sectorul 3 cu destinatia Germania, pentru a munci in strainatate si nu a mai putut fi contactat telefonic si nici nu a revenit pana in prezent. Potrivit Politiei Capitalei,…

- UPDATE: Guvernul Dancila a trecut de Parlament cu 282 de voturi ”pentru”. Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 17.55: Guvernul Dancila va depune juramantul…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost prezent sambata 27 ianuarie, din nou la schi in judetul Alba, in Muntii Sureanu. In weekendul trecut, pe domeniul schiabil din Romania aflat la cea mai mare altitudine au loc „Serbarile Zapezii”.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Zilei Internationale a comemorarii victimelor Holocaustului, in care afirma ca Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare.

- Smartree: "Jumatate dintre firme maresc salariile brute" 54% dintre clienții companiei de resurse umane Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajaților, astfel incat ei sa beneficieze de aceleași salarii nete precum cele din 2017. Smartree proceseaza 600.000 de angajați anual…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat miercuri la ceremonialul religios „Te Deum” de la Catedrala Patriarhala, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Presedintele va depune apoi o coroana de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, din Dealul Patriarhiei. In continuare, seful statului…

- Avertisment OMS: Jumatate din decesele de rujeola au fost la copii mai mici de 1 an, care nu pot fi vaccinati Organizatia Mondiala a Sanatatii atrage atentia ca respectarea schemelor nationale de vaccinare previne aparitia epidemiilor, reprezentand o forma de protectie si pentru copiii care au sub un…

- Simona Halep si Ana Bogdan au aflat orele la care vor evolua, sambata, la Australian Open. Sportivele din Romania au fost programate in deschiderea zilei, atunci cand temperaturile la Melbourne sunt extrem de ridicate, noteaza Mediafax. Halep va fi nevoita ...

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Anterior, președintele Klaus Iohannis a convocat, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultări în vederea desemnării unui…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca relatiile romano-japoneze vor fi ridicate la nivel de parteneriat strategic "in viitorul nu foarte indepartat". Klaus Iohannis a afirmat ca vizita premierului japonez Shinzo Abe in Romania reprezinta un "moment istoric".El a precizat ca discutiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse Coreii de Nord de ONU si UE si a exprimat speranta ca eforturile comunitatii internationale vor conduce la solutionarea durabila a acestui dosar. E o premiera o astfel de…

- Mai multe imagini pe AGERPRES FOTO Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse Coreei de Nord de ONU si UE si a exprimat speranta ca eforturile comunitatii internationale vor conduce la solutionarea…

- Meteorologii ANM au emis, recent, o noua informare de vreme rea. Potrivit specialistilor, pana miercuri, 17 ianuarie, Romania va fi lovita de ninsori puternice, iar vantul se va intensifica. "In cursul nopții de luni spre marți (15/16 ianuarie) și in primele ore ale zilei de marți (16 ianuarie)…

- Gabriela Firea sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Bucureștiul va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan. ”Am primit asigurari din partea premierului Tudose si a Guvernului…

- Sibiul va gazdui primul summit al Uniunii Europene dupa Brexit Sibiul va gazdui, în prima jumatate a anului viitor, primul summit al Uniunii Europene care va avea loc dupa iesirea Marii Britanii din blocul comunitar. Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu a vizitat,…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut vineri o discutie telefonica cu prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, in care seful statului roman a spus ca pozitia tarii noastre fata de statutul orasului Ierusalim ramane conforma cu cea stabilita prin rezolutiile Consiliului de Securitate ...

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a apreciat in mod deosebit relația apropiata de prietenie dintre cele doua state și popoare, bazata pe interese comune, se arata in comunicatul de presa al Presedintiei. Totodata, Netanyahu a adresat mulțumiri pentru votul de „abținere” al Romaniei cu ocazia…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, insa critica Guvernul pentru faptul ca a ignorat orice avertisment venit de la Comisia Europeana in ce priveste deficitul si cere Executivului sa fie atent la vulnerabilitatile la…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea bugetului de stat si pe cea privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, insa seful statului atrage atentia asupra unor vulnerabilitati. "Presedintele Klaus Iohannis atrage insa atentia asupra unor vulnerabilitati ale…