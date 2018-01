Klaus Iohannis, critici dure la adresa Palamentului Președintele Klaus Iohannis acuza Parlamentul de lipsa de transparenta în adoptarea legilor justitiei. Iohannis a criticat, vineri, procedura de adoptare a legilor Justitiei, context în care si-a exprimat speranta ca aceste acte normative vor fi îmbunatatite.



&"Au iesit trei legi foarte contestate, contestate nu numai de Opozitie, ci si de ÎCCJ, care a analizat aceste legi si a considerat ca nu se încadreaza în cadrul constitutional din România. Eu, presedintele României, regret ca s-a ajuns în România în aceasta… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

