"Acum doi ani am fost la un summit informal, cam cum a fost cel de la Sibiu, la Bratislava, oras frumos si ala. Si dupa summit un grup de jurnalisti au inceput sa interogheze. Intrebarea pentru mine a fost cum vad viitorul Europei. Am spus ca sunt pro-european declarat si convins. Am ramas foarte surprins ca aceasta afirmatie a fost remarcata de foarte multa lume si mi-am pus intrebarea de ce este un lucru interesant ca un lider european spune asta. Mi se parea ca trebuie sa fie un lucru normal. Acest lucru nu mi-a placut, recunosc, si am profitat de pe urma interesului crescut cu ocazia presedintiei…