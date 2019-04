Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le transmite credinciosilor care sarbatoresc duminica Pastele "Cristos a Înviat!", iar celor care îsi serbeaza onomastica de Florii le ureaza "La multi ani!".

- Klaus Iohannis a ajuns la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu in jurul orei 10.00, impreuna cu sotia sa, Carmen. Cei doi au coborat din masina in Piata Mica, in spatele lacasului de cult aflat in centrul municipiului Sibiu si care are intrarea principala in Piata Mare. Inainte…

- "Le urez sanatate, liniste si fericire alaturi de familie, tuturor celor care impartașesc astazi bucuria Invierii Domnului. Sarbatori luminate și binecuvantate!", le-a transmis premierul Viorica Dancila romanilor care sarbatoresc Pastele, potrivit unui comunicat de presa de la Guvern. De…

- "Cristos a Inviat! Pace, speranta si armonie tuturor credinciosilor care sarbatoresc astazi Pastele! Celor care isi serbeaza onomastica in Duminica Floriilor, le urez „La multi ani!" si multe bucurii, alaturi de cei dragi!", a scris, duminica, presedintele Klaus Iohannis pe Facebook. Anterior,…

- Sorina Pintea, Ministru al Sanatatii le-a transmis romanilor un mesaj calduros cu ocazia dublei sarbatori de duminica, 21 aprilie. “Tuturor celor care sarbatoresc astazi Pastele, le doresc sa intampine Invierea Domnului cu incredere, lumina, iubire si speranta. „Cristos a inviat!” Totodata, celor care…

- Președintele Klaus Iohannis, care sarbatoreste duminica Pastele, a transmis un mesaj tuturor credinciosilor.„Cristos a Inviat! Pace, speranța și armonie tuturor credincioșilor care sarbatoresc astazi Paștele! Celor care iși serbeaza onomastica in Duminica Floriilor, le urez „La mulți ani!”…

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, si fiind totodata sarbatoarea celor care poarta nume de flori. In duminica…

- Învierea lui Cristos din morti trebuie sa-i faca pe oameni sa descopere minunea normalului, este de parere purtatorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucuresti, Francisc Dobos.