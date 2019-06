Klaus Iohannis cere MĂSURI URGENTE după inundațiile severe Președintele Klaus Iohannis solicita autoritaților responsabile sa ia toate masurile pentru a ajuta victimele inundațiilor și sa elaboreze strategii pentru a preveni, pe cat posibil, efectele fenomenelor meteo extreme. De asemenea, șeful statului cere planuri de acțiune imediata atunci cand au loc astfel de evenimente climatice... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

