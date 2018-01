Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, luni seara, la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii Guvernului Dancila, ca odata cu investirea noului Executiv spera „sa inceteze si aceasta topaiala guvernamentala“. Seful statului a criticat coalitia PSD-ALDE pentru ca a fortat legislatia din domeniul…

- Președintele Klaus Iohannis a indicat o „linie roșie” pe care noul Guvern condus de Viorica Dancila nu ar trebui sa o depașeasca in discursul susținut dupa ce noua echipa de miniștri a depus juramantul la Palatul Cotroceni. „Exista o linie rosie pe care guvernantii nu au voie sa o depaseasca. Afectarea…

- De dimineata, ministrii Guvernului Dancila au primit avize pozitive pe banda rulanta in Parlament. De la ora 15.00, premierul Viorica Dancila a prezentat programul de guvernare in fata plenului. Votul pentru investirea noului Executiv nu a fost unul cu emotii, in conditiile in care UDMR a mai dat „o…

- Iohannis, mesaj catre Guvernul Dancila: ”Afectarea independenței justiției este de neacceptat, exista o linie roșie pe care nu au voie sa o depașeasca”. Șeful statului s-a lansat intr-un atac dur la adresa majoritații PSD-ALDE. ”La doar un an de la alegerile parlamentare, am ajuns deja la al treilea…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca romanii așteapta de la ei o direcție clara și eliberarea instituțiilor de corupție.”In domeniul politicii fiscale, schimbarile anunțate și operate au bulversat populația și mediul de afaceri.…

- Viorica Dancila a oferit o reacție imediat dupa ce Guvernul sau a primit votul de incredere al Parlamentului. Aceasta a anunțat ce va face noul Executiv și cu legile Justiției.Citește și: Revenire bomba la Pro TV: O cunoscuta actrița face echipa cu Cove intr-un nou reality-show ce va rupe…

- UPDATE: Guvernul Dancila a trecut de Parlament cu 282 de voturi ”pentru”. Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 17.55: Guvernul Dancila va depune juramantul…

- Ministrul Transporturilor nu vrea sa faca vizite inopinate pe autostrazi: Apreciez ca minutul unui ministru este prea scump pentru a calatori intre diverse șantiere, a spus Lucian Șova, luni, in audierile din comisiile de specialitate. Șova a vorbit și despre programul pe care il va avea la minister. ”Mi-am…

- Partidul Ecologist Roman transmite ca alianța PSD-Alde nu a respectat termenul de investire a noului Guvern si ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respecte Consitutia si sa convoace noi consultari pentru desemnarea unui alt premier. Partidul Ecologist Roman ii cere președintelui Klaus Iohannis sa…

- Vicepresedintele PNL, Florin Roman, a declarat ca daca UDMR nu va vota pentru investirea Guvernului nu se intruni numarul necesar de voturi, deoarece exista parlamentari PSD si ALDE care vor absenta de la sedinta, precizand ca PNL poarta deja discutii individuale cu astfel de alesi din coalitia de…

- Programul de Guvernare asumat de Viorica Dancila: Masuri economice amanate, și modificarea legislației pentru a impiedica abuzurile celor din justiție. Documentul care a fost trimis la Parlament urmeaza sa fie votat o data cu noul Cabinet condus de europarlamentarul Viorica Dancila. PSD-ALDE vrea modernizarea…

- PSD a lansat vineri programul de guvernare pe care trebuie sa il respecte Guvernul Dancila, iar principalele prevederi arata ca noul Executiv are de indeplinit planuri mai indraznete decat cele doua Guverne precedente. Printre acestea, reducerea TVA la 18%, din 2019, impozitul zero pentru venitul medicilor,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat vineri, inainte de ședința CEx, ca au existat consultari cu toți membrii partidului, iar Viorica Dancila a respins cateva propuneri.'Unele propuneri nu au fost acceptate de Viorica Dancila', a spus Dragnea, la sediul PSD, care a precizat ca in Guvernul…

- "Voi atrage atentia si noului Guvern" Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin "politici imprudente si masuri hazardate" si a anuntat ca în acest sens va avea discutii cu Guvernul si…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat despre posibilitatea ca in viitorul Executiv sa faca parte si persoane cercetate penal, ca astfel de persoane nu au ce cauta in fruntea statului, conform Agerpres.

- Presedintele Klaus Iohannis spune ca nu exista niciun motiv pentru suspendarea sa din functie, ca nu i-a fost si nu ii este teama de suspendare, subliniind ca pentru el acesta “nu este cu certitudine un factor” in decizia sa de desemnare a Vioricai Dancila pentru postul de premier. El a reluat afirmatiile…

- Guvernul condus de Viorica Dancila se naște mai greu decat se credea. Liderii PSD nu au reușit sa se ințeleaga pe componența noului Executiv și prin urmare așa cum a anunțat STIRIPESURSE.RO inca de ieri a fost convocata o noua ședința a CExN al PSD pentru vineri.EXCLUSIV Formularul 600 va…

- "In aceasta seara mergem acasa la prima femeie prim-ministru din istoria Romaniei. Spune-i premierului desemnat un lucru pe care il vrei schimbat de indata", a scris Mihai Gadea, pe Facebook. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, saptamana trecuta, ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa…

- Presedintele Klaus Iohannis a desemnat-o premier pe Viorica Dancila, parca prea usor, parca prea fara lupta. Iata cateva raspunsuri bazate pe argumente strict politice la intrebarile critice din spatiul virtual.

- Ludovic Orban a comentat, joi, pe marginea deciziei președintelui Klaus Iohannis de a o nominaliza pe Viorica Dancila pentru funcția de premier. Liderul liberal ca hotararea șefului statului nu coincide cu pozitia PNL insa, in cazul in care UDMR nu va vota noul Cabinet in Parlament, exista sanse ca…

- “Președintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opoziție și a altora de a refuza propunerea PSD-ului și ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit”, a declarat Liviu Dragnea miercuri seara, la scurt timp dupa anunțul facut de Klaus Iohannis privind nominalizarea Vioricai…

- Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, iar construcția Cabinetului a inceput. Ministru al Educației in primele doua Guverne PSD, Liviu Pop, va fi mai mult ca sigur exclus din viitoarea formula guvernamentala. Citește și: PSD trimite una dintre…

- Klaus Iohannis a pierdut pe retelele de siocializare- Daca la momentul anuntului Klaus Iohannis avea peste 1.815.300 de fani pe pagina oficiala de Facebook, acum are in jur de 1.813.800. Decizia sa a provocat comentarii precum: "Tocmai v-ati pierdut votul din partea mea la urmatoarele alegeri",…

- Consultarile la Palatul Cotroceni s-au terminat. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a acceptat propunerea PSD-ALDE pentru functia de premier al Romaniei. El a mai spus ca PSD va trebuie sa demonstreze si ca va face ceea ce a promis. „Am ascultat foarte multe opinii legate de viitorul prim-ministru.…

- Fostul președinte Traian Basescu, președinte al PMP ii transmite lui Klaus Iohannis ca are „indreptatirea si obligatia politica sa incerce o nominalizare din Opozitie la functia de premier”, in conditiile in care alianta PSD-ALDE s-a dovedit „inapta” pentru guvernare. ”Deci, jucati, va rog, domnule…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca așa-zisa reforma fiscala a creat incertitudini de natura sa afecteze increderea investitorilor. "Exista o serie de îngrijorari la nivelul oamenilor de afaceri cu privire la așa-zisa reforma fiscala impusa de PSD.…