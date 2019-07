Klaus Iohannis, câștigător după decizia CCR pe referendum. Calcul favorabil președintelui Alegerile prezidențiale 2019 au loc in 10 noiembrie 2019, primul tur, și in 24 noiembrie 2019, al doilea tur. Președintele Klaus Iohannis dorește referendum pe justiție, pentru modificarea Constituției, conform cu rezultatul referendumului din 26 mai 2019, odata cu alegerile prezidențiale. Astazi, CCR a intors proiectul de lege de punere in aplicare a rezultatului referendumului pe justiție din 26 mai in Parlament, fiind mai multe probleme cu privire la interzicerea amnistiei sau grațierii pentru fapte de corupție. Parerile sunt imparțite, in vreme ce unele voci spun ca aceasta decizie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

