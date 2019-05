Stiri pe aceeasi tema

- La Summitul de la Sibiu au fost zvonuri ca viitoarea Comisie Europeana va cuprinde și un mandat de comisar pentru statul de drept. In timp ce Jean-Claude Juncker și Donald Tusk s-au eschivat și au refuzat un raspuns concret, Klaus Iohannis a raspuns la intrebarea unei jurnaliste care dorea sa afle…

- Intrebat cand va fi Romania considerata pregatita pentru a fi admisa in spatiul Schengen, Rutte a declarat: „Cand va veti conforma tuturor regulilor statului de drept, democratiei. Nu mergeti in directia corecta in acest moment". Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, raspunzand unei…

- Presedintele Klaus Iohannis a aratat ca "apararea statului de drept a devenit o sintagma care se aude tot mai des in Europa", iar misiunea statelor membre este de a le explica "cetatenilor europeni ca aceasta nu este o chestiune de retorica politica, ci una de care depinde chiar viata de zi cu zi…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a transmis un mesaj liderilor UE care vor participa joi la Summitul de la Sibiu, precizand ca doreste o Europa cu o singura viteza. „Summitul european, fara indoala, reprezinta un moment important atat pentru viitorul Romaniei, cat si pentru viiitorul proiectului…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca in Romania exista o ''discutie nefericita'' despre statul de drept, aratand ca romanii isi doresc o tara dreapta, europeana si ca votul acestora conteaza la alegerile europarlamentare si la referendumul din 26 mai. "Avem acea discutie…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe magistratii absolventi ai Institutului National al Magistraturii (INM), prilej cu care a avut un nou atac la adresa guvernarii PSD. "Oamenii va sunt alaturi și au demonstrat-o public in ultimii, cand s-au opus incercarilor…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca prin ordonanta de urgenta privind modificarea legilor justitiei PSD a actionat din nou impotriva justitiei si a statului de drept. "PSD a actionat astazi din nou impotriva Justitiei si a statului de drept, impotriva Romaniei si a cetatenilor. Guvernul PSD vrea sa…