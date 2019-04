Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, dupa consultarile de joi, ca PNL, USR, PMP, UDMR si minoritatile nationale au imbratisat ideea referendumului. Vineri, presedintele urmeaza sa se intalneasca cu social democratii. „Am avut astazi o serie de consultari cu reprezentantii partidelor politice pe tema…

- Iar Orban se vede deja premier, dupa Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, in urma consultarilor de la Cotroceni cu reprezentantii PNL, USR, PMP, UDMR si Minoritati ca a obtinut sustinerea tuturor acestora pentru organizarea referendumului pe 26 mai, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare. "Toti…

- Declarația președintelui Romaniei dupa consultarile de joi cu partidele Presedintele Klaus Iohannis. Foto: Arhiva. Am avut astazi o serie de consultari cu reprezentanții partidelor politice pe tema justiției din România. Am primit, în aceasta dupa-amiaza, delegația Partidului…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta, marti, la Palatul Cotroceni, de la ora 15.00, cu reprezentanti ai societatii civile, pe tema referendumului pentru justitie. Seful statului a anuntat ca este aproape hotarat sa cheme romanii la vot, in aceeasi zi cu alegerile europarlamentare din 26 mai. Mai…

- Liviu Dragnea îl ironizeaza pe Klaus Iohannis despre care spune ca abia îl așteapta sa organizeze referendum. „Va fi un prilej foarte bun pentru români sa raspunda și la alte întrebari: câte case trebuie sa furi de la stat ca sa ajungi președinte? Câte…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca se gandește serios sa organizeze un referendum pe data de 26 mai, aceeași data cu alegerile europarlamentare. In conferința de presa care urmat intalnirii CEx al PSD, Dragnea l-a amenințat pe Iohannis ca va solicita și alte intrebari. Enumerarea a doar doua dintre…

- Consultarile cu societatea civila vor avea loc marti, la ora 15.00, potrivit agendei sefului statului anuntata de Administratia Prezidentiala. Consultarile cu magistratii vor avea loc miercuri, la ora 17.00, potrivit judecatorului Cristi Danilet, care a anuntat invitatia pe Facebook. "Miercuri…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat duminca, la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice mutarea ambasadei Romaniei in Israel la Ierusalim. "Din pacate, mi-aș fi dorit ca aceasta faza sa fie depașita, dar deja am vazut ca a aparut in spațiul public din partea PNL solicitarea…