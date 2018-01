Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca Romania, ca stat cu o natiune pro-europeana, fara partide parlamentare eurosceptice, are legitimitatea sa participe alaturi de nucleul dur al Uniunii la consolidarea…

- INS: Romania detine 33% din numarul total de ferme dn UE România detine 33% din numarul total de ferme la nivelul Uniunii Europene, însa, din punct de vedere al suprafetei utilizate în agricultura, tara noastra se afla în spatele unor state precum Franta sau Spania.…

- Peste 8.000 de straini locuiesc in Cluj. De unde provin si de ce au ales Capitala Transilvaniei Un numar de 8.509 cetateni straini locuiau in 2017 pe teritoriul judetului Cluj. Alti 210 au fost depistati cu sedere ilegala. 2.826 de straini provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova,…

- Primul tur al preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin ediția 2019 imbraca forma turneelor, la care participa echipe imparțite in 6 (șase) grupe; doar prima clasata din fiecare grupa se califica in faza play-off a competiției, cu meciuri eliminatorii programate intre 8-10 iunie, respectiv…

- Numarul de farmacisti la nivelul Uniunii Europene variaza de la un stat la altul, cei mai multi fiind inregistrati in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In 2015, majoritatea…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- Franta si Italia si-au evidentiat la un summit desfasurat joi apropierea punctelor de vedere in dosarele majore de actualitate, precum viitorul Uniunii Europene si migratia, si pregatesc un nou tratat bilateral, au anuntat joi la Roma premierul italian Paolo Gentiloni si presedintele francez Emmanuel…

- Armata pregatește ingineri. Incep pregatirile pentru formarea specialiștilor care sa poata folosi tehnologia de ultima generație cumparata. Pentru utilizarea sofisticatelor sisteme de rachete PATRIOT, de exemplu, este nevoie de ingineri militari bine pregatiți. Ministerul Apararii Naționale a pus in…

- "Acest audit se limiteaza la animalele de ferma, acestea facand obiectul celei mai mari parti din legislatia UE in materie. In UE, exista aproximativ 4,5 miliarde de pui, de gaini ouatoare si de curcani si circa 330 de milioane de vite, porcine, caprine si ovine. Pe langa conditiile de viata ale…

- Teoretic, de la inceputul acestui an, romanii aflati in incapacitate de plata s-ar putea proteja de executarea silita, insa nu au cui sa adreseze dosarul de insolventa, informeaza news.ro. Cele mai importante probleme sunt, in opinia CITR, faptul ca nu s-au constituit comisiile de insolventa la nivel…

- Mai multi parlamentari UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate ale pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. O initiativa similara…

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de schi exportati intracomunitar provenind din Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp…

- Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp ce 36% din lumanarile de Craciun au venit din Polonia, conform Agerpres. Germania a fost principalul furnizor de bomboane de ciocolata si trenulete de jucarie, in timp ce Franta a fost principalul furnizor de vin si curcani.…

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in primele unsprezece luni ale anului cu 1,7%, la 21.318 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Categoria…

- Raluca Pruna spunea anul trecut ca drepturile omului sunt un lux. Pe aceeași logica, Remus Borza spune ca și justiția poate fi privita la fel, avand in vedere sumele de bani alocate. Deputatul se intreaba de ce alte ramuri, cum ar fi turismul nu primesc mai mulți bani, astfel incat economia Romaniei…

- ♦ Romania a detronat anul acesta Franta la productia de porumb, ajungand liderul productiei in UE, cu o recolta de 14,5 mil. tone, potrivit datelor Eurostat ♦ In 2017 fermierii romani au realizat aproape un sfert, 22%, din productia totala de porumb a Uniunii Europene.

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate in Romania a crescut in perioada ianuarie-noiembrie cu 14,6%, la 98.116 de unitati, fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce la nivelul Uniunii Europene cresterea consemnata a fost de 4,1%, la 14.047.460 de unitati potrivit datelor ACAROM - Asociatia…

- Meciurile din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin s-au incheiat miercuri, Olanda si Norvegia obtinand calificarea in semifinale. Campioana olimpica din 2016, Rusia, a fost eliminata de campioana mondiala Norvegia, iar Cehia, echipa care a batut Romania in optimi, a fost…

- Norvegia, campioana en titre, va infrunta Spania in optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, in timp ce echipa gazda va primi replica Danemarcei in optimile de finala. România, câștigatoarea Grupei A, va juca împotriva Cehiei,…

- Selecționerul Romaniei, spaniolul Martin Ambros, odihnește cele mai importante jucatoare inaintea partidei din optimile de finala, unde tricolorele vor intalni (probabil luni) Ungaria sau Cehia. Cristina Neagu și Eliza Buceschi nu au evoluat niciun minut in prima repriza cu franțuzoaicele, iar asta…

- ROMÂNIA-FRANȚA ONLINE STREAM LIVE VIDEO TELEKOM SPORT Spaniolul Ambros Martin, selectionerul echipei României, a declarat ca tricolorele au fost nevoite sa lupte din greu pentru a câstiga meciul cu Angola, joi, la Trier, la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania. ROMÂNIA-FRANȚA…

- Cei noua ambasadori care s-au intalnit miercuri cu ministrul Tudorel Toader i-au impartasit acestuia "preocuparea lor cu privire la proiectul de legi privind reforma justitiei dezbatut in Parlament", precum si importanta solicitarii "avizului Comisiei de la Venetia asupra unor aspecte de baza ale reformei…

- Romania a obținut a patra victorie la Campionatului Mondial de Handbal feminin din Germania, 27-24 cu Angola. "Tricolorele" sunt pe primul loc in grupa, iar maine, de la ora 19:00, se vor duela cu Franța. "Sunt fericit pentru cele doua puncte caștigate azi, dar din aceste meciuri nu trebuie sa luam…

- Romania a obținut a patra victorie la Campionatului Mondial de Handbal feminin din Germania, 27-24 cu Angola. "Tricolorele" sunt pe primul loc in grupa, iar maine, de la ora 19:00, se vor duela cu Franța. Dupa meci, Crina Pintea, una dintre cele mai bune jucatoare al Romaniei, a vorbit despre duelul…

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe şi produsul intern brut, adică ponderea ocupată de suma…

- Comisia Eurpeana (CE) a propus miercuri statelor membre UE sa infiinteze un Fond Monetar European la jumatatea lui 2019, in cadrul unei vaste reforme a zonei euro anuntata de mult timp, relateaza AFP.Aceste propuneri, menite sa perfectioneze Uniunea Economica si Monetara (UEM), au fost promise…

- Ambasadorii statelor Uniunii Europene acreditați la București au marți ocazia sa se informeze și sa afle punctele de vedere ale președintelui Klaus Iohannis in legatura cu ceea ce se intampla in Romania.

- Romania a obținut o noua victorie, la Campionatul Mondial de Handbal feminin din Germania! Dupa victoria de sambata, 29-17 cu Paraguay, elevele lui Martin Ambros s-a impus și in fața naționalei care a oferit surpriza primei etape. Slovenia s-a a caștigat, in primul meci al grupei, in fața vicecampioanei…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a invins formația Paraguayului cu scorul de 29-17 (16-7), sambata, la Trier, in primul sau meci din Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Sursa foto: (c) FRH — Federația Româna de Handbal Official / Facebook Diferența…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- De la inceputul anului și pana in luna septembrie, in unitatile turistice din judetul Brașov, au fost cazați 950.428 de turisti, dintre care 783.532 fiind din Romania, iar 166.896 din strainatate. Potrivit Direcției Județene de Statistica Brașov, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- Astazi, in Piata Victoriei, nu e despre Codruta Kovesi. Cu bunele si erorile ei, cu succesele si esecurile ei. Dupa 12 ani la varful parchetelor din Romania, dna Kovesi isi va incheia acest ultim mandat la DNA in cel mult un an si jumatate. Nici nu cred ca ar fi chiar o tragedie personala pentru domnia…

- România trebuie sa se poziționeze ferm alaturi de nucleul dur al Uni­unii Europene, reprezentat de "motorul franco-german", precum și sa se pregateasca pentru aderarea la zona euro, considera deputatul USR Matei Dobrovie, membru al Comisiei de politica externa a Camerei Deputaților.…

- Romania, la aceeași masa cu Franța și Germania, discutand de la egal la egal! Nu, nu este vorba despre vreun scenariu de film. Romania a cunoscut bune și rele in cei zece ani de apartenența la Uniunea Europeana, cel mai important lucru intamplat națiunii noaste dupa Marea Unire de la 1 Decembrie…

- Țarile membre ale Uniunii Europene au adoptat luni regulamentul privind un sistem de intrare/ieșire și regulamentul de modificare a Codului frontierelor Schengen in legatura cu Sistemul de intrare/ieșire, sistem la care vor participa inclusiv Romania și Bulgaria, chiar daca cele doua țari nu sint inca…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, luni, in marja reuniunilor Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale (art.50) de la Bruxelles, la prima intalnire trilaterala a miniștrilor de resort din Franța, Germania și Romania, context in care a reafirmat…

- Fotbalul feminin s-a dezvoltat considerabil in Europa in ultimii cinci ani, conform unui raport dat publicitații de forul continental (UEFA), in care se arata ca Romania are peste 50.000 de jucatoare legitimate. Fotbalul feminin continua sa creasca in popularitate, iar jocul cu balonul rotund a primit…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la cresterea pretului oualor, ca este vorba despre un puseu pe piata, consecinta a scandalului contaminarii cu Fipronil, care a afectat ferme din Olanda, Franta si Belgia. "Acum e un puseu pe piata generat de…

- PSD insista ca masurile fiscale adoptate recent sunt bune, desi mediul de afaceri, numeroase sindicate si inclusiv primari social-democrati au contestat Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Codul Fiscal. In fata acestor critici, insa, liderii PSD raspund acuzand bancile si multinationalele…

- ImPuls, cel mai important festival de teatru de animatie din Romania, ofera publicului oportunitatea de a vedea 32 de spectacole din China, Danemarca, Franta, Germania, Grecia, Israel, Italia si Romania, extrem de diferite stilistic in care se combina ultimele tehnici in materie de teatru vizual si…

- Cel putin 20 de state membre ale Uniunii Europene vor semna saptamana viitoare un pact privind apararea comuna, initiativa promovata de Franta si Germania, pentru finantarea si dezvoltarea infrastructurii militare comune, intr-o manifestare a unitatii europene dupa decizia Marii Britanii de a parasi…

- EUROSTAT: Peste 15% din populatia Romaniei se ocupa cu agricultura in 2015 Foto: Arhiva. Peste un sfert din populatia României se ocupa cu agricultura în 2015, ceea ce plaseaza tara noastra pe primul loc în Uniunea Europeana, unde media era de 4,4%, arata Eurostat. Acum…

- "Nu va surprinde pe nimeni. Statele Unite poarta o responsabilitate speciala pentru comportamentul autoritatilor de la Kiev, intrucat Washingtonul le controleaza, de fapt", a spus Lavrov. Seful diplomatiei de la Moscova considera ca Uniunea Europeana si NATO ar trebui sa fie mai severe cu…

- Festivalul Internațional "Mihail Sebastian" (ediția a V-a) va avea loc in perioada 2-4 noiembrie la Braila, fiind organizat de Federația Comunitaților Evreiești din Romania (FCER), sub patronajul Ministerului Culturii și Identitații Naționale. Potrivit organizatorilor, va fi mult…

- Incepand cu anul 2021, pe spațiul Uniunii Europene, inclusiv Romania, nu se vor mai construi decat case care iși produc singure energia. Practic, peste patru ani nu se vor mai da avize de construcție decat pentru astfel de cladiri. Țara care nu va respecta acest standard risca infrigement – adica amenda.…