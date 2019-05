Klaus Iohannis atacă PSD: Situaţia din România este foarte complicată "Situația este foarte complicata in Romania, nu vreau sa o descriu mai roz decat este in realitate. Avem independența justiției sub o amenințare permanenta, avem abordari populiste, avem tot felul de situații complicate și, daca vorbim despre arhitectura sistemului nostru politic, avem ceva ce noi numim o coabitare dificila intre președinte și majoritatea de guvernare. Toate acestea sunt fapte, dar este intr-adevar o situație foarte complicata și pune presiune asupra cetațenilor, asupra susmelor publice și cred ca va trebui sa avem foarte curand un raspuns clar din partea cetațenilor noștri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

