Klaus Iohannis atacă la CCR legea pentru elaborarea şi actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung Proiectul de lege inițiat de Guvern privind elaborarea si actualizarea Strategiei nationale pe termen lung "Romania 2040" prevede ca aceasta strategie va fi realizata de o comisie condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si va deveni obligatorie pentru toate guvernele ce vor urma.



Va prezentam textul integral al sesizarii:



București, 18 aprilie 2019



Domnului VALER DORNEANU



PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE



In temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea

Sursa articol si foto: rtv.net

