Klaus Iohannis, atac la guvernarea PSD înaintea noului an şcolar "Guvernarea PSD continua experimentele nocive in educație Referitor la Ordinul nr. 4948/2019 privind organizarea și desfașurarea admiterii in invațamantul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, emis joi, 5 septembrie a.c., de ministrul Educației Naționale, interimar, Administrația Prezidențiala face urmatoarele precizari: Guvernarea PSD continua sa faca experimente cu efecte grave asupra educației copiilor din Romania. Cea mai recenta masura luata de ministrul interimar al Educației Naționale cu privire la admiterea in licee, pentru anul școlar 2020-2021, este nu doar ingrijoratoare,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

