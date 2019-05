Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a lansat duminica un atac la adresa PSD, caruia i-a reproșat modul in care au organizat alegerile. Precizam ca la unele secții de votare din țara și strainatate au fost cozi infernale.„Nu pot sa nu observ ca PSD, a doua oara deja, și-a batut joc de romani, mai ales…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca cei de la PSD nu pot sa recunoasca public ca n-au niciun concept și ”muncesc cu toții pentru hoțul din fruntea partidului”.Citește și: ALERTA - UDMR a SUSPENDAT protocolul cu PSD-ALDE: majoritatea parlamentara este aruncata in aer ”La noi, vedem…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa PSD, in timpul discursului din Parlament prilejuit de aniversarea a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO. Șeful statului a acuzat puterea ca prin acțiunile sa risca sa fragilizeze statutul țarii noastre in NATO și UE. „Aceasta guvernare eșuata…

- Dupa sedinta solemna a Parlamentului, Dragnea, Tariceanu, Dancila si mai multi ministri au intrat in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. Ulterior, si Tudorel Toader a intrat la intalnire, spunand: "Ma asteapta doamna premier". Președintele Klaus Iohannis a lansat, marți, un atac…

- Vicepresedintele USR Cristian Ghinea afirma ca ceea ce se intampla acum cu Laura Codruta Kovesi este doar o avanpremiera a ceea ce ne pregateste PSD, respectiv intoarcerea la vremurile cand procuratura lucra cu lista decisa in Kiseleff potrivit news.ro.„Ceea ce se intampla acum, cu Laura Codruta…

- „Daca as fi, dar nu sunt, in locul dlui Iohannis as face (referendum - n.r.), da. Alegerile europarlamentare de anul acesta trebuie sa fie mai mult decat cei 33 de doamne si domni pe care ii trimitem in Parlamentul European, trebuie sa fie despre legitimitatea de a conduce tara. In acest moment,…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, din nou, proiectul de buget elaborat de PSD, in cadrul unei declarații de presa la Palatul Cotroceni.Seful statului a anuntat ca, in aceste conditii, nu are alta solutie decat sa retrimita proiectul de buget in Parlament, potrivit realitatea.net."Disperarea de a…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un nou atac extrem de dur la adresa PSD, din cauza Legii bugetului pentru anul 2019. Iohannis a explicat ca acest buget este unul ”al rușinii naționale” și a fost conceput pentru a servi interesele unui grup restrans de oameni.”In ceea ce privește Legea…