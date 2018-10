Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis luni, 22 octombrie a.c., un mesaj cu prilejul conferinței „Conduita etica a magistraților pentru consolidarea increderii publice. Dialog deschis privind integritatea judiciara”, din cadrul Programului Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundației Konrad…

- Romania ‘nu poate sa faca pasi inapoi in lupta anticoruptie’, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, care a adaugat ca in fruntea DNA trebuie sa fie o persoana hotarata ‘sa isi asume aceasta lupta dificila’. ‘Romania nu poate sa faca pasi inapoi in lupta anticoruptie si nu voi accepta niciodata…

- Președintele Romaniei a facut primele declarații dupa intalnirea pe care a avut-o, luni, cu președintele Italiei, Sergio Mattarella. „Am subliniat comunitatea de valori, istoria comuna, cultura bogata comuna si am ajuns foarte repede si cu sentimente foarte pozitive la discutii despre cele doua comunitati…

- Duminica seara, Columna lui Traian (Roma) a fost luminata in culorile drapelului Romaniei. Momentul marcheaza Centenarul Marii Uniri. La eveniment a participat si presedintele Klaus Iohannis, aflat intr-o vizita de stat in Italia alaturi de sotia sa, dar si cateva sute de romani.Klaus Iohannis…

- Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 14-17 octombrie a.c., o vizita de stat in Republica Italiana, aceasta fiind prima vizita de stat din ultimii 45 de ani.Vizita are loc in contextul sarbatoririi Centenarului Marii Uniri și al aniversarii a 10 ani de la ridicarea…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va gazdui, in perioada 17-18 septembrie, la Palatul Cotroceni, cel de-al treilea Summit al Inițiativei celor Trei Mari.Summitul de la București va reprezenta oportunitatea politica de a valida liniile directoare strategice care stau la baza dezvoltarii…

- In calitate de simplu cetațean roman, cu drept de vot și reprezentat de catre Președintele Romaniei, ma simt lezat de atacul domnului Ioan Dirzu, președintele PSD Alba, la adresa Președintelui Romaniei. In timp ce domnul Ioan Dirzu este membru și reprezentant al unui partid politic ce a obținut doar…