Klaus Iohannis at „The State of the Union”, in Italy Moderator: It gives me great pleasure and I am proud to be with you, Mr. President, on the stage. The President of Romania for roughly four and a half years now, he has been Mayor of the city of Sibiu, Hermannstadt, he has been a national politician and now a strong voice in the European arena. President Iohannis is a staunch defender of the independence of the legal system and he is an unwavering fighter against corruption, if I may say this as an outside observer. In three weeks, we have the European elections. Some people say that this is Europe’s rendez-vous with destiny. I do not know… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a afirmat vineri ca nu a primit inca o invitație pentru a participa la summitul UE de la Sibiu, din 9 mai, informeaza Antena 3. Deși Președinția rotativa a Consiliului UE reprezinta un succes, guvernul și ministerele de resort avand o contribuție importanta, președintele…

- President Klaus Iohannis will be attending today a conference called "The State of the Union" to be hosted by the European University Institute in Florence, as a special guest. On the side-lines of the conference, Iohannis is expected to meet Italy's Prime Minister Giuseppe Conte, according…

- Presedintele Klaus Iohannis participa vineri, in calitate de invitat de onoare, la Conferinta "The State of The Union", organizata de Institutul Universitar European de la Florenta. In marja participarii la conferinta, Klaus Iohannis va avea o intrevedere cu presedintele Consiliului de Ministri…

- Razvan Popa, eurodeputat PSD, considera ca neinvitarea premierului Viorica Dancila la Summitul UE de la Sibiu este o decizie inacceptabila din partea președintelui Klaus Iohannis. Razvan Popa considera ca Romania da un semnal greșit in fața partenerilor din UE, prin acest gest.”Invitarea premierului…

- Președintele Iohannis, la slujba de la Biserica Romano-Catolica din Sibiu Biserica Sf. Treime din Sibiu. Foto: Agerpres În Bisericile romano-catolice din România a fost oficiata slujba care celebreaza iesirea lui Iisus Hristos din mormânt. La slujba de la Biserica Romano-Catolica…

- Presdintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca PSD va trimite oameni la consultarile de la Palatul Cotroceni pentru a-i sugera niste intrebari sefului statului, considerand insa ca demersul legat de referendum este o pacaleala a lui Iohannis „ca sa ii ajute pe ai lui”. „Trimitem niste oameni sa ii…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, legat de ce va face Klaus Iohannis cu privire la proiectul de buget pe 2019, ca acesta ar trebui sa il retrimita in Parlament deoarece nu poți taia bugetele serviciilor in contextul vizitei Papei in Romania și a summit-ului de la Sibiu, scrie Mediafax."Anul…

- Presidential spokeswoman Madalina Dobrovolschi said on Wednesday that President Iohannis is due to make a decision on the national budget and social security laws that he will made public in the coming days, adding that the president sees the draft national budget passed by Parliament as not intended…