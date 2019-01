"In ultimii ani, din pacate, Romania se distinge prin cea mai redusa rata europeana de achizitie si lectura de carte. Pe fondul acestei situatii, am apreciat declararea prin lege a anului 2019 drept Anul Cartii ca o initiativa buna si astept din partea Guvernului sa o puna in aplicare cu eficienta. Sa dam culturii in acest an o actiune concertata, coerenta, in favoarea lecturii si a cartii", a spus seful statului.

Presedintele a adus un elogiu tuturor celor care, in anul Centenarului Marii Uniri, au promovat cultura romana in fata publicului din tara si din strainatate, adaugand ca Ziua…