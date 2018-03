Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca a discutat in coalitia de guvernare despre calendarul anuntat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a spus ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si de aderare la Euro pana in 2024, Tariceanu a precizat ca nu, ci ca a discutat numai problema…

- Executivul a adoptat miercuri Ordonanta de Urgenta privind constituirea Comisiei nationale de fundamentare a planului de adoptare a monedei euro, care va prezenta pana pe 15 noiembrie spre asumare politica atat calendarul, cat si planul national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de…

- Situația medicilor din Romania este una dureroasa! Mulți dintre aceștia au ales calea strainatații, in timp ce doctorii ramași in țara se lupta cu sistemul medical. 3.500 de medici pleaca, anual, din Romania. Toti cauta in strainatate aceleasi lucruri: condiții de lucru moderne pentru a și trata…

- Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției la pensiile private din Pilonului II, in cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei. Oficialii europeni spun despre economia țarii noastre ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la Consiliul European de primavara Presedintele României, Klaus Iohannis. Afacerile economice la nivel european, Brexitul si pregatirea summitului din mai privind Balcanii de Vest sunt câteva dintre temele care vor fi abordate la Consiliul…

- Deficitul bugetar ar trebui redus sub nivelul ciclic neutru, atat pe termen scurt cat si ulterior, la 1,5% din PIB pana in 2020, contribuind la revenirea lina la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO) al Romaniei, conform angajamentelor fata de UE, se arata in documentul publicat vineri de Fondul…

- Presedintele Klaus Iohannis a retrimis Parlamentului modificarile la Legea ANI care prevad incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 - 2013, cerand respingerea legii. Aceasta a fost declarata constitutionala. Presedintele subliniaza ca, prin adoptarea…

- Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul Justitiei a precizat, pentru Agerpres, privitor la misiunea de evaluare a Mecanismului de Control si Verificare, ca joi, la sediul MJ, vor avea loc mai multe intalniri vizand analiza recomandarilor si Codul penal si Codul de procedura…

- Fostul președinte Traian Basescu il ironizeaza pe liderul PSD, Liviu Dragnea, și arata ca proiectul de țara care ar presupune intrarea Romaniei in Zona Euro pana in 2024 este ”de un ridicol absolut”. Basescu arata ca Romania are aceste obligații conform Tratatului de aderare la UE, deci nu este nevoie…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala.Actul normativ…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, la Palatul Cotroceni, despre Sebastian Ghița, in cadrul conferinței de presa comuna cu presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic. ”Nu e treaba președinților”, a spus șeful statului, Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele Serbiei, Aleksandar…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de ”imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania, transmite News.ro . ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea…

- Romania va avea oameni platiti mai bine, dar care lucreaza in aceleasi institutii dotate prost, declara la RFI vicepresedintele PNL Florin Citu, care comenteaza majorarea salariilor medicilor si cadrelor didactice de la 1 martie.Florin Citu atrage atentia ca majorarea salariilor "este o decizie…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, marti, Legea privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 69/2017 pentru completarea art. 9 din Legea poliției locale nr. 155/2010. Astfel, odata cu intrarea in vigoare a legii, politistii locali vor avea atributii in plus. Ordonanta de urgenta adoptata…

- Cresterea ofertei comerciale de valuta a asigurat raportului euro/leu a avut o evolutie mai linistita in perioada analizata, Mai agitat a fost dolarul american, influentat de parcursul lui fata de moneda unica. Dupa o crestere la 4,6623 lei, medie mai mica cu circa 0,8 fata de maximul istoric de 4,6599…

- Peste 2,5 milioane de cetațeni romani cu domiciliul permanent in Romania (aproximativ 12% din populație) sunt plecați din țara pentru mai mult de un an, majoritatea avand varste cuprinse intre 25 si 39 de ani, arata datele Monitorului Social. Regiunile din care au emigrat cei mai multi romani in 2017…

- O fetița insarcinata la 12 ani a ajuns in stare grava la Maternitatea Spitalului din Ramnicu Valcea. Medicii incearca sa-i salveze viața. Copila insarcinata a ajuns, duminica dimineața, la Spitalul din Valcea. Din primele informații, micuta a fost bagata de urgența in sala de operație, scrie voceavalcii.ro…

- Parlamentul a aprobat ridicarea unui monument dedicat eroilor evrei care si-au dat viata pentru Romania in Primul Razboi Mondial, cu 275 de voturi „pentru”. Votul este final, astfel ca legea merge la promulgare, la președintele Klaus Iohannis. Potrivit proiectului de lege, care a fost adoptat de deputați…

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- "In legatura cu faptul ca s-a prorogat termenul, e adevarat ca se pune un semn de intrebare asupra faptului daca contribuabilii beneficiaza sau nu de asigurare de sanatate in aceasta perioada. Raspunsul il vom da printr-o OUG care este in lucru si speram ca saptamana aceasta sau viitoare sa venim…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, potrivit Agerpres. "În legătură cu faptul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- Suporterii dinamoviști vor sa-i ia clubul lui Ionuț Negoița. Și-au propus sa adune 100.000 de semnaturi. Situația este in coada de pește la gruparea ”cainilor”, ținuta la apa mica de catre patronul Ionuț Negoița. Fanii vor sa-i clubul lui Negoița, care investește puțin in club și, pe deasupra, are mari…

- Comisia Europeana doreste reforme care sa asigure justitiei o mai mare independenta, o functionare mai buna si o mai mare incredere din partea opiniei publice, potrivit comisarului european. Evolutiile din Romania pot genera preocupare ca lucrurile nu se indreapta in directia potrivita, a…

- Consilierul județean Gabriela Brebeanu a criticat astazi, intr-o conferința de presa, decizia Guvernului ca, din luna martie, personalul TESA din spitale, respectiv cel tehnic, aprovizionare, economistii, IT-iști etc., nu vor mai beneficia de sporul de periculozitate, chiar daca lucreaza la spitalul…

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia ”Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca a urmarit cu ''foarte mare atentie'' protestele de la sfarsitul saptamanii trecute si si-a exprimat admiratia fata de manifestanti. "Am urmarit cu foarte mare atentie ultimele proteste. Acesti oameni sunt de admirat. Au venit…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus marti, in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, ca Romania are o societate matura, care a dovedit ca este capabila sa lupte pentru valorile in care crede. "2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta…

- Euro atinge un nou maxim istoric fața de leu. Moneda unica depașește pentru prima data pragul de 4,66 lei, de cand a fost pusa in circulație. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, vineri, un curs de 4,6614 lei pentru un euro, în creştere 1 ban, respectiv cu 0,21%…

- Unele dinre site-urile pe care le accesati va pot afecta piesele calculatorului sau chiar mari factura la electricitate. Este vorba de portaluri care folosesc resursele calculatorului pentru producerea unor monede virtuale. Doar in cateva zile, in Romania au fost descoperite zeci de astfel de adrese…

- Protestul - la care iau parte cateva persoane - a inceput la ora 21.00, in fata Palatului Cotroceni, intrarea Leu, fiind anuntat pe Facebook de catre Initiativa Romania. Manifestantii au coli A4 cu mesajele "De ce?" si "Comisia de la Venetia". Ei au fost legitimati de catre jandarmi, care…

- Romania a facut "pasi importanti" in ceea ce priveste restituirea proprietatilor confiscate in timpul Holocaustului, a declarat, miercuri, la o masa rotunda cu jurnalistii, la Bucuresti, emisarul special al Guvernului american Thomas K. Yazdgerdi, care se ocupa de problematica Holocaustului.El…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe. Este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Pe…

- Sociologul Vasile Dancu, fost vicepremier in guvernul Dacian Ciolos, a afirmat, marti, ca motivele plecarii premierului Mihai Tudose de la Palatul Victoria sunt comunicarea cu liderul formatiunii, Liviu Dragnea, si nemultumirea fata de propria echipa de ministri. 'Sunt cateva lucruri care…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. El a aratat ca situatia în care s-a ajuns îl nemultumeste profund…

- Leul a suferit pierderi importante dupa ce PSD a luat decis sa demita al doilea Guvern, la doar 6 luni de la schimbarea lui Sorin Grindeanu din functia de premier. Moneda europeana a crescut de la 4,6256 lei la 4,6599 lei. Si dolarul s-a intarit si a ajuns de la 3,7686 lei la 3,8182 lei.…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, in cadrul unei declaratii de presa, primul sau mesaj catre social democrati dupa scandalul care s-a lasat cu demisia premierului Mihai Tudose si a doua cadere a Guvernului."Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. Aceasta situatie in…

- Presedintele Klaus Iohannis îl va primi, marti, pe prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, în cadrul vizitei oficiale pe care înaltul demnitar nipon o întreprinde la Bucuresti.

- "Ma astept ca in viitorul CExN sa discutam mai mult despre modalitatile prin care acest guvern sa functioneze si mai bine decat a functionat pana in prezent, despre ceea ce putem aduce in plus pentru Romania si pentru toti romanii, indiferent daca ne-au dat votul increderii lor sau inca nu au facut…

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul Romaniei, la nivelul BBB-, cu perspectiva stabila, datorita nivelului moderat al datoriei publice si a indicatorilor economici care corespund acestui calificativ, dar a avertizat ca relaxarea fiscala si majorarea rapida a salariilor, care depaseste ritmul…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a anuntat ca va convoca cat mai repede un CEX pentru a lamuri situatia din interiorul partidului, informeaza Antena3.ro. Ministrul de Interne, Carmen Dan, si premierul Mihai Tudose sunt in momentul de fata in conflict deschis, un conflict in interiorul cabinetului generat…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Discursul de la sedinta de vineri, 5 ianuarie, a Consiliului Superior al Magistraturii, una in care membrii si-au ales conducerea pentru 2018, a reprezentat prima mutare a presedintelui Romaniei in incercarea de a bloca atacul PSD-ALDE asupra sistemului de justitie. Multi s-au intrebat ce…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea bugetului pentru anul 2018, dar intr-un comunicat al Administrației Prezidențiale trage un semnal de alarma și arata ca exista riscuri semnificative pentru Romania, care ar putea ieși din ținta de deficit bugetar asumat de 3%. Citește și: ALERTA…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat. ”Impozitul global, impozitul pe gospodarie este o normalitate in toate tarile civilizate.…

- Tudose: „Descoperirile sunt inimaginabile! Intr-un interviu pentru Antena 3 premierul Tudose a spus ca a trimis la Parchet dosarul rezultat in urma verificarilor efectuale de corpul sau de control la Tarom, precizand ca lucrurile descoperite sunt „inimaginabile”.Dosarul a fost trimis deja la DNA, fiind…

- Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invațamantul invațamantul profesional și consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor școlare, a pregatirii practice și pe timpul pregatirii și susținerii examenului de certificare a calificarii profesionale.…

- Presedintele PNL Botosani, senatorul Costel Soptica, i-a sesizat ministrului Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, problema lipsei cadrelor calificate din invatamantul romanesc, indeosebi in zona rurala, in cadrul unei interpelari parlamentare. Parlamentarul botosanean a aratat ca foarte multe localitati…