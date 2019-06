Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, sambata, ca nu renunta la candidatura pentru presedintia Romaniei, in contextul zvonurilor privind sansele ca acesta sa ajunga presedinte al Consiliului European. "Domnul deputat Ovidiu Gant in laudatio pentru care i-am mulțumit a menționat ca sunt persoane importante in țara și in Europa care m-ar vedea intr-o poziție de conducere intr-o instituție europeana și vreau sa spun aici, acum, public. eu sunt Președintele Romaniei și vreau sa raman Președintele Romaniei și nu al Consiliului European pentru ca mai sunt, dragii mei, multe de facut și sunt dispus…