Klaus Iohannis, antisemitismul și Ilan Laufer Autor: Sorin Rosca Stanescu Un nou scandal de proporții nemaiintalnite a izbucnit la București. Un scandal politic, care s-a transformat rapid intr-un scandal antisemit. Unul dintre ce doi miniștri refuzați de Klaus Iohannis, Ilan Laufer a afirmat cu subiect și predicat ca eliminarea lui s-a produs din motive de antisemitism. Și l-a aratat direct cu degetul pe președintele Klaus Iohannis. Folosind chiar argumente de natura sa-i susțina afirmațiile. In mod cert, Klaus Iohannis a comis un act fara precedent refuzand sa semneze doua decrete de revocare a unor miniștri, conform cererii premierului… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

