Klaus Iohannis a vorbit cu Juncker despre scrisoarea Vioricai Dancila: "Lucrurile se vor lamuri"

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca a fost abordat de presedintele Comisiei Europene (CE), Jean Claude Juncker, in legatura cu scrisoarea premierului Viorica Dancila si ca i-a spus inaltului oficial european ca este o preocupare legitima din partea opiniei publice.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca a discutat cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre scrisoarea pe care i-a adresat-o premierul Viorica Dancila referitoare la dosarele de coruptie la nivel inalt, aratand ca l-a rugat pe acesta sa trateze cu toata seriozitatea si…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca a fost abordat de catre presedintele Comisiei Europene (CE), Jean Claude Juncker, in legatura cu scrisoarea premierului Viorica Dancila si ca i-a spus inaltului oficial european ca este o preocupare legitima din partea opiniei publice…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, la Bruxelles, ca a fost abordat de catre presedintele Comisiei Europene (CE), Jean Claude Juncker, in legatura cu scrisoarea premierului Viorica Dancila si ca i-a spus inaltului oficial european ca este o preocupare legitima din partea opiniei publice…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca a discutat cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, despre scrisoarea pe care i-a adresat-o premierul Viorica Dancila referitoare la dosarele de coruptie la nivel inalt, aratand…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat, la Consiliul European desfașurat joi și vineri la Bruxelles, cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, despre scrisoarea in care premierul Viorica Dancila cere lamurirea unei scrisori in care Romaniei i s-au cerut in anul 2012 date despre anumite…

- Klaus Iohannis intervine in scandalul momentului legat de scrisoarea pe care Comisia Europeana a trimis-o in 2012 la Bucuresti pentru a interesa de cazurile de mare coruptie ajunse in justitie. Iohannis spune ca acea scrisoare trimisa de Viorica Dancila nu este una gresita, fiind nevoie de clarificari. …

- Comisia Europeana a precizat, pentru Mediafax, ca a primit scrisoarea din partea premierului Viorica Dancila, in care aceasta cere ca institutia europeana sa spuna daca documentul din 2012 ce presupune ingerinte in justitie e unul autentic, adaugand ca ii va raspunde in timp util.

- Comisia Europeana a precizat, pentru Mediafax, ca a primit scrisoarea din partea premierului Viorica Dancila, in care aceasta cere ca institutia europeana sa spuna daca documentul din 2012 ce presupune ingerinte in justitie e unul autentic, adaugand ca ii va raspunde in timp util.

- Gestul premierului Viorica Dancila de a-i trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, in legatura cu așa-numita „lista neagra” de la Bruxelles nu a trecut neobservat in politica din Romania. Fostul premier Adrian Nastase a comentat inițiativa prim-ministrului, vorbind despre…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis miercuri presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, o scrisoare in care ii adreseaza rugamintea de a clarifica "aspectele de fapt si de drept" legate de o scrisoare a CE din octombrie 2012, transmisa Ministerului roman al Justitiei, in care se regasesc…

- Premierul Viorica Dancila i-a transmis miercuri presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, o scrisoare in care ii adreseaza rugamintea de a clarifica "aspectele de fapt si de drept" legate de o scrisoare a CE din octombrie 2012, transmisa Ministerului roman al Justitiei, in care se regasesc…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, ca in cursul zilei ii va trimite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, pentru a cere detalii si informatii, dupa ce Ministerul Justitiei i-a confirmat ca au existat mai multe cereri din partea Comisiei Europene legate de situatia…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat in cadrul sedintei de Guvern ca va trimite o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, pentru a cere explicatii. Demersul are loc dupa ce ministerul Justitiei a confirmat ca au existat numeroase cereri din partea Comisiei Europene, cereri legate…

- ”Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea maghiara din Romania si relatiile reciproce de buna convietuire pe care le-am dezvoltat, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre. De aceea, adresez concetatenilor maghiari un salut cordial si ii felicit la implinirea…

- Coalitia a solicitat miercuri premierului Viorica Dancila retragerea proiectului de OUG privind regimul deseurilor, sustinand ca acesta nu poate fi adoptat in actuala formula, intrucat este neconstitutional si creeaza conditii pentru blocarea comertului, generand, in final, o ”sinucidere” economica…

- Congresul Extraordinar al PSD din 10 martie incinge spiritele in partid. Cu doua ore inainte de expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor la funcțiile din Biroul Permanent Național, s-au inscris oficial Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu, pentru funcțiile de președinte executiv, și…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, i-a spus ca in privinta lui Sebastian Ghita "lucrurile sunt pe fagasul normal", iar "instantele delibereaza". Intrebat daca a discutat cu omologul sarb, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, despre situatia fostului…

- Presedintele Republicii Serbia, Aleksandar Vucic, se afla, joi in vizita oficiala la Bucuresti, la invitatia sefului statului, avand programate si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea. UPDATE 10.41: Klaus Iohannis l-a primit, la Palatul…

- Realizatorul TV Radu Banciu a vorbit in ediția de joi a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre vizita oficiala a prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, la București.„Vizita n-a fost un succes pentru țarișoara noastra. Deci el i-a vazut pe Klaus Iohannis, pe Liviu Dragnea,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost joi la Bucuresti pentru intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania, deși atat Klaus Iohannis, cat și premierul Viorica Dancila au fost relativ recent la Bruxelles. Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține, intr-o postare pe Fcebook, ca „nu este normal ca un prim-vicepreședinte…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a fost in centrul atenției la conferința de presa comuna de dupa intalnirea cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Inaltul demnitar european a facut mai multe precizari importante despre viitorul Romaniei in Europa, dar a și glumit pe seama numirilor…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre perspectiva presedintiei romane a Comisiei si despre importanta acestui mandat si si-a exprimat speranta ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania si…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles. Viorica Dancila are programate mai multe intalniri importante si se va vedea inclusiv cu Donald Tusk, presedintele Consiliului European. Este prima sa vizita externa in calitate de șef al Guvernului de…

- Intensificarea relatiilor dintre Bucuresti si institutiile comunitare Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila merg, saptamâna aceasta, separat la Bruxelles, în contextul recentelor dezbateri legate de justitia din România, în care s-au implicat si oficiali…

- „Imi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilitați, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija și de susținerea noastra. Avem datoria sa dovedim ințelegere și umanitate, sa le respectam drepturile, sa le aparam demnitatea”, a afirmat prim-ministrul Dancila, potrivit…

- „Saptamana viitoare, la Bruxelles, voi avea intalnire cu presedintele Comisiei Europene, domnul Juncker, cu presedintele Consiliului European, domnul Tusk, cu presedintele Parlamentului European, domnul Tajani, si, bineinteles, intalnire cu comisarul european pe politici regionale, doamna Corina Cretu.…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, dupa ce acesta a avertizat Romania pe tema legilor justiției. Șerban Nicolae considera ca amenințarea lui Juncker este ”ridicola și ușor etilica”. ”Am vazut niște…

- Scrisoarea trimisa de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, prim-ministrului Viorica Dancila, dincolo de felicitarile protocolare, transmite un mesaj deosebit de ingrijorator pentru toti cetatenii romani: neincrederea totala a Uniunii Europene in Guvernul Romaniei. Donald Tusk ii atrage atentia…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca renuntarea de catre membrii Guvernului la Serviciul de Protectie si Paza (SPP) i se pare o non-problema. "Nu m-a preocupat, mi se pare o non-problema", a declarat Iohannis la Bruxelles, miercuri, dupa o conferinta de presa comuna cu presedintele Comisiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles, in cadrul conferintei de presa comune cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, ca este optimist in privinta deznodamantului pe care il vor avea legile justitiei, informeaza Digi 24.Seful statului a subliniat ca este optimist, cuvant…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, la conferinta comuna cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, ca a discutat cu oficialul european despre situatia din Romania, inclusiv pe tema Justitiei, intr-o nota pozitiva. Presedintele Klaus Iohannis a avut o intalnire in data de 31 ianuarie…

- Eurodeputatul Siegfried Muresan considera ca scrisoarea presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, catre prim-ministrul Viorica Dancila transmite neincrederea totala a Uniunii Europene in Guvernul de la Bucuresti, in contextul in care premierului roman i se atrage atentia ca are o „responsabilitate…

- Deputatul european Siegfried Muresan apreciaza ca scrisoarea presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, catre prim-ministrul Viorica Dancila transmite neincrederea totala a Uniunii Europene in Guvernul de la Bucuresti, in contextul in care premierului roman i se atrage atentia ca are o ''responsabilitate…

- BREAKING NEWS Guvernul Dancila a depus juramantul. Iohannis: Sa inceteze "aceasta topaiala guvernamentala" Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, luni, membrilor noului Cabinet, condus de Viorica Dancila, ca spera ca, odata cu al treilea Executiv propus de coalitia PSD-ALDE, sa inceteze "aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, anunta Administratia Prezidentiala. Vizita sefului statului la Bruxelles are loc in urma invitatiei care i-a…

- Scrisoarea in care Jean Claude Junker si Frantz Timmermans au gasit de cuviinta sa urecheze Romania a cazut ca un traznet la Bucuresti. Europarlamentarii nostri habar nu aveau de ea, ca urmare nu a existat nici macar un avertisment. Buni sau rai, conducatorii reprezinta tara si pe noi toti si tara iar…

- Un mesaj fara echivoc al Comisiei Europene atrage atentia guvernarii de la Bucuresti cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justitiei si anticoruptie. Comisia face apel la Parlamentul Romaniei sa regandeasca actiunile propuse in privinta legilor justitiei. ”Urmarim cu ingrijorare evolutiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, dupa intalnirea cu ambasadorii din Romania, despre desemnarea Vioricai Dancila in functia de premier."Depre aceste chestiuni am vorbit la desemnare si probabil unii au crezut ca e de complezenta. Am spus ca am cantarit toate argumentele si am ajuns la…

- Presedintele Klaus Iohannis a decis sa accepte numele de premier al celor de la PSD, Viorica Dancila. Seful statului le-a dat posibilitatea social democratilor sa instaleze un nou Guvern, dupa ce si-au dat deja jos doua intr-un singur an. Un fost deputat al celor de la PSD nu vede insa cu ochi buni…

- Afirmatiile jurnalistului Cristian Tudor Popescu la adresa premierului desemnat, Viorica Dancila, au starnit extrem de multe controverse si critici.CNCD vor sa-l sanctioneze pe jurnalist dupa afirmatiile de la Digi 24, iar CNA a anunțat ca s-a autosesizat. Enervat de afirmatiile CTP-ului, viceprimarul…

- “Președintele a ales stabilitatea, in ciuda presiunilor partidelor din opoziție și a altora de a refuza propunerea PSD-ului și ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit”, a declarat Liviu Dragnea miercuri seara, la scurt timp dupa anunțul facut de Klaus Iohannis privind nominalizarea Vioricai…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa o felicite pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru România si pentru Bucuresti". "Felicitari, Viorica Dancila! Succes în noua misiune de a conduce…

- "Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita suportul Executivului sigur vor prinde contur! O sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti!", a scris pe Facebook Gabriela Firea, dupa anuntul presedintelui de a o desemna pe Viorica…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, ca da inca o sansa PSD-ALDE si accepta nominalizarea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Este pentru prima data cand Romania are o femeie premier. onsultarile pentru formarea unui nou Guvern au inceput miercuri la Palatul Cotroceni, la…

- In cazul in care presedintele Klaus Iohannis va accepta propunerea PSD pentru prim-ministru, Viorica Dancila va trebui sa renunte la locul sau de europarlamentar, care va deveni astfel vacant. In acest caz, potrivit listei cu care PSD a candidat la alegerile pentru forul european, urmatorul candidat…

- Fostul președinte Traian Basescu, președinte al PMP ii transmite lui Klaus Iohannis ca are „indreptatirea si obligatia politica sa incerce o nominalizare din Opozitie la functia de premier”, in conditiile in care alianta PSD-ALDE s-a dovedit „inapta” pentru guvernare. ”Deci, jucati, va rog, domnule…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Bálint, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca principiul dupa care Uniunea se va ghida la consultarile de la Cotroceni este acela de a avea cât mai repede un guvern, decizia privind persoana nominalizata de PSD pentru functia de premier urmând…