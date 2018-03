Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica parcurge una dintre cele mai delicate perioade din carierea sa de antrenor. Eliminat din Europa League si din Cupa Romaniei, tehnicianul are o singura sansa pentru a continua la FCSB, anume castigarea campionatului. CFR - FCSB, duminica, de la 20:45, live blog pe ProSport.…

- Vremea de iarna a parasit complet zona tarii noastre si mai mult decat atat, temperaturile au trecut deja de valorile potrivite pentru inceputul primaverii. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei.…

- Agenția franceza de presa AFP, scrie ca Romania sarbatorește prima zi de primavara fara trafdiționalele marțișoare, din cauza frigului. Jurnaliștii francezi spun ca vremea neobișnuit de rece care a lovit intreaga Europa in ultimele zile din februarie și primele din martie a afectat și obiceiurile locale,…

- Serena Williams a fost declarata cea mai tare mama din toate timpurile. Sorana Cirstea o contesta, ca sportiva. Fostul lider WTA iși pregatește revenirea in circuitul profesionist. Astfel, Serena Williams, 36 de ani, este pe multe panourile publicitare din SUA. Dar nu singura, ci impreuna cu fiica ei,…

- Simona Halep indura chinuri fizice dupa ce a fost diagnosticata cu tendinita, dar constanteaca sta excelent din punct de vedere moral. Halep va reveni luni pe primul loc in lume, fiind sigura ca va ramane in fotoliul de lider pentru inca cel putin trei saptamani. Halep nu va putea fi detronata…

- Tensimenul elvatian Roger Federer a urcat de pe locul 2 pe locul I ATP, cu 10,150 de puncte, dupa ce a castigat, duminica, turneul de 500 de puncte de la Rotterdam, la cinci ani trei luni si doua saptamani de cand s-a aflat ultima data pe aceasta pozitie si la 14 ani dupa ce a fost prima data numarul…

- Au mai trecut trei luni de zile de la ultima vizita pe șantierul de la pasajul din dreptul CET. Același pasaj despre care aradenii vorbesc de mai bine de șapte ani de zile și care nici acum nu este finalizat spre disperarea și frustrarea tuturor șoferilor ce tranziteaza orașul nostru. Ultima data…

- Ce l-a convins pe Lupescu sa candideze dupa o perioada in care a ezitat: Dragnea și Tariceanu i-ar fi fagaduit ca beneficiaza de susținerea lor. Lupescu s-a hotarat, intr-un final, sa candideze pentru președinția FRF. Au insistat foști colegi din echipa naționala, dar și patroni din fotbal, in frunte…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu comenteaza, miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, masurile luate in sistemul public – blocarea angajarilor, plafonarea indemnizatiilor si reducerea cheltuielilor - si afirma ca, in sanatate, acestea vor duce la decesul a ”sute si mii de oameni” in spitale…

- Halep: "Voi fi in tribune la Cluj pentru a le incuraja pe fete" Simona Halep a confirmat ca nu va juca in meciul de Fed Cup, in intalnirea Romania - Canada de la Cluj-Napoca. Fostul lider mondial a raspuns "prezent" convocarii si initial a transmis ca va lua o decizie abia miercuri, cu trei zile…

- "L-am asigurat pe presedintele Romaniei ca ne-am luat angajamentul ca MCV sa fie incheiat si vreau sa-mi respect acest angajament. Locul meritat de Romania este in Schengen si aceasta comisie nu va inceta pana cand MCV nu va fi incheiat si pana cand Romania nu va fi recunoscuta in mijlocul statelor…

- Simona Halep a revenit luni în România, dupa finalul turneului de la Australian Open, unde românca s-a clasat pe locul doi mondial. Simona Halep a scris, marți, un mesaj pe contul sau de Instagram unde a povestit despre „momentele speciale” pe care le-a trait…

- Pe o retea de socializare, antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a postat o fotografie cu Simona Halep si mama acesteia la plimbare prin Melbourne, acolo unde s a disputat Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Mesajul lui Darren Cahill a fost: "Cea mai puternica dintre legaturi.…

- Chris Evert, una dintre cele mai mari tenismene din istorie si o sustinatoare declarata a Simonei Halep, a dezvaluit discutia pe care a avut-o cu Darren Cahill inaintea finalei pe care romanca a pierdut-o la Australian Open in fata lui Caroline Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. ...

- Simona Halep, numarul 1 WTA pana la miezul nopții, ar fi fost amendata de organizatorii turneului de la Australian Open cu 12.000 de euro. In setul decisiv al partidei din semifinale, caștigate in fața lui Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7, Darren Cahill i-a transmis Simonei Halep, prin niște gesturi…

- Simona Halep - Caroline Wozniacki, finala Australian Open. La capatul unui meci fantastic, plin de dramatism și emoție, Caroline Wozniacki s-a impus in finala Australian Open in fața Simonei Halep, scor 7-6, 3-6, 6-4, și a caștigat primul titlu de Grand Slam din cariera.

- Gesturile dintre Simona Halep si antrenorul sau petrecute chiar in timpul meciului de infarct cu Angelique Kerber ar fi putut sa o coste scump pe romanca noastra. Tenismena noastra si Darren Cahill au incalcat regulile turneelor de Mare Slem, in care antrenorii nu au voie sa comunice cu elevii. Astfel,…

- LIVETEXT Simona Halep – Caroline Wozniacki, in finala Australian Open 2018. Meciul se joaca sambata, de la 10.00. In ultimul act al Internaționalelor Australiei, la Melbourne, se intalnesc romanca de 26 de ani, actualul nr. 1 WTA, și daneza de 27 de ani, 2 WTA. Și nordica a fost primul loc in lume fara…

- Simona Halep (1 WTA) ar putea fi sancționata de organizatorii de la Australian Open din cauza indicațiilor primite de la Darren Cahill in timpul victoriei cu Angelique Kerber, scor 6-3, 4-6, 9-7. In setul decisiv, Darren Cahill i-a transmis Simonei Halep, prin niște gesturi elocvente, sa se concentreze…

- Ilie Nastase, dupa succesul fantastic al Simonei Halep : ”Ți-a trecut glonțul pe la ureche. Bine ca n-a intrat!”. ”A fost meciul carierei Simonei, mai ales ca adversara ei nu a fost precum Osaka sau Davis. Nu uitați ca Angelique Kerber a fost și numar unu mondial, are Grand Slam-uri caștigate. De aceea…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a luat atitudeine in setul 2 al partidei impotriva lui Angelique Kerber, cand tenismena a inceput sa devina vocala. Cahill i-a transmis un mesaj transant pentru a se asigura ca aceasta se va concentra pe lovituri.

- Moment antologic in semifinala de tenis de la Melbourne, intre Simona Halep și Angelique Kerber. Antrenorul Simonei i-a transmis in timpul meciului un mesaj cat se poate de clar: „Concentreaza-te și gura-nchisa!”

- Simona Halep a efectuat un RMN dupa accidentarea suferita in timpul partidei cu Destanee Aiava, din turul intai de la Australian Open, iar acesta nu a scos la iveala vreo ruptura a vreunui ligament. Sunt insa si vesti mai putin bune: zona este in continuare inflamata, iar durerile pe care le resimte…

- Veștile privind starea Simonei Halep dupa accidentarea suferita la glezna in timpul meciului de ieri cu Destanee Aiava nu sunt tocmai imbucuratoare, dupa cum afirma antrenorul sau, Darren Cahill. Potrivit declarațiilor acestuia din presa internaționala, RMN-ul efectuat de Simona nu a scos la iveala…

- Mihaela Buzarnescu (57 WTA, 29 de ani) a pierdut, sambata, finala turneului de la Hobart, scor 1-6, 6-4, 3-6, in fata belgiencei Elise Mertens (39 WTA, 22 de ani), dupa un meci intrerupt de patru ori din cauza ploii. Totusi, saltul spectaculos al tenismenei a fost salutat de Cristian Tudor Popescu…

- Simona Halep este tot un zambet la antrenamente. In continuare, fara sponsor pe bluza, dar cu șapca Adidas. Liderul WTA a coborat in arena, pentru antrenamentele de dinaintea startului la Australian Open. Comentatorii straini au remarcat relaxarea din jocul romancei. De asmenea, antrenorul Darren Cahill…

- Fostul ministru al Apararii Naționale, Adrian Țuțuianu, și-a exprimat ingrijorarea pentru drumul pe care PSD a mers in ultimul timp, in urma conflictului Tudose - Dragnea. Senatorul a postat un mesaj pe pagina sa personala de pe o rețea de socializare prin care critica dezbinarea partidului și incerca…

- Declaratii diametral opuse inaintea finalei de la Shenzhen, care va avea loc sambata dimineata, de la ora 08:00, intre Simona Halep (1 WTA) si Katerina Siniakova (Cehia, 47 WTA). Halep este dornica de razbunare dupa ce Siniakova a invins-o in singurul meci direct, disputat tot…

- Simona Halep vrea sa-si indeplineasca marele vis, dupa ce a devenit lider mondial. Romanca vrea sa castige un Grand Slam.Iar fosta mare jucatoare Mary Pierce este de parere ca Simona va izbuti acest lucru in 2018, la Roland Garros. Citeste si: Darren Cahill, atac devastator la adresa…

- Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a vorbit despre romanca de pe locul 1 WTA și a dezvaluit care sunt atuurile ei. spunand de asemenea ca inalțimea este un dezavantaj. "Nu o sa serveasca niciodata precum Serena pentru ca nu are inalțimea ei, dar cred ca are cel mai bun rever din circuit. Imi…

- Simona Halep nu isi va prelungi contractul cu Adidas, conform jurnalistilor de la Tennis.life, iar presa straina dezvaluie si motivul despartirii dintre sportiva si firma care a sponsorizat-o in ultimii trei ani. Halep a cerut dublarea valorii contractului dupa ce a incheiat…